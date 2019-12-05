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Başkan Altay, Konya basınıyla bir araya geldi

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanlığının Konya'nın ve Türkiye'nin temsili açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, Konya Metrosu, Ardıçlı TOKİ, yeni sanayi sitesi gibi Konya için hayati öneme sahip yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Altay, Konya basınıyla bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanlığının Konya’nın ve Türkiye’nin temsili açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, Konya Metrosu, Ardıçlı TOKİ, yeni sanayi sitesi gibi Konya için hayati öneme sahip yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’daki basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündem değerlendirmesi yaptı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği’nin (UCLG) Eş Başkanlığı görevine seçildiklerini hatırlatarak, bunun Türkiye’nin ve Konya’nın temsili açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

"Konya'nın bir hayalinin daha gerçekleşmesine şahitlik ettik"
Konya yatırımlarının son durumu hakkında açıklamalarda da bulunan Başkan Altay, metro ihalesiyle Konya’nın bir hayalinin daha gerçekleşmesine şahitlik ettiklerini ifade etti. Fetih Caddesi ile Kışla Caddesi Kavşağında 10 bin kişilik spor salonunun yanındaki 30 bin metrekarelik alanda ana şantiyenin kurulma çalışmalarının başladığı bilgisini veren Başkan Altay, “21.1 kilometrelik uzunluğa sahip 22 duraktan oluşan çalışma Konya Metrosu’nun ilk etabı olacak. İhalesi Konya’ya yapılan en büyük kamu yatırımıdır. 1 milyar 190 milyon avroluk bir yatırım gerçekleşecek. KonyaAnkara YHT’sinin 1 milyar dolarlık bir yatırım olduğu düşünülürse yapılan işin Konya için ne kadar önemli olduğunu anlamış oluruz. Çalışmaların 4 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Taşıt alımları Konya Büyükşehir tarafından üstlenilmişti. Son dönemde Konya’nın oluşturduğu birlik ve beraberlikle taşıt alımlarının tamamı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından üstlenilecek” dedi.

"Trafiği alternatif üç yeni caddeyle rahatlatacağız"
Metro yapımı sürecinde Konya’ya en az şekilde rahatsızlık vererek süreci bir an önce tamamlamak istediklerinin altını çizen Başkan Altay, “Konyalılardan da bir miktar anlayış bekliyoruz. Çünkü kalıcı çözümler için geçici rahatsızlıklar ortaya çıkacak. Bu arada trafiğin rahatlatılması için hem Karatay’da hem Meram’da hem de Selçuklu’da üç yeni caddenin açılması konusunda kamulaştırma çalışmaları sürüyor. Sultan Abdülhamid Han Caddesi, Celaleddin Karatay Caddesi ve İsmail Ketenci Caddeleri de açılarak alternatif üç yeni cadde oluşturmayı planlıyoruz. 2023 yılında Konya Metrosunu kullanmaya başlayacağız. Şehrimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

"Konya'ya yakışır bir sanayi sitesi olacak"
Başkan Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayii’nin taşınması konusunda da önemli bir aşama kat edildiğini paylaşarak konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınması konusunda hem yerin belirlenmesi hem hak sahiplerinin belirlenmesiyle ilgili ciddi çalışmalar yürütmüştük. Bu noktada 2 bin 776 vatandaşımız ön başvuruda bulunmuş, hem ödeme şartlarını hem dükkanların metrekareleri tespit edilmişti. Ay sonu itibariyle TOKİ bankalar aracılığıyla resmi başvuruları almaya başladı. 2 bin 473 vatandaşımız resmi kayıtlarını gerçekleştirdi. Ön kayıt yaptıran 303 hemşehrimiz ise kayıtlarını gerçekleştirmemişti. Onlar için 1 haftalık bir ek süre verildi ve 100 vatandaşımız daha başvurdu. Yüzde 8 bir fireyle toplam hak sahipliklerinin tamamımın Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınacağı bölgede dükkan sahibi olmaları için önemli bir aşama kat edildi. Baharla birlikte orada da inşaat çalışmalarının başlamasını arzu ediyoruz. İnşallah Konya’ya yakışır, esnafımızı geleceğe taşıyacak bir sanayiyi de en kısa sürede inşa edeceğiz.”

"Ardıçlı'da bin 57 konutun inşaatı çok hızlı ilerliyor"
Verdikleri sözlerden birini daha hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Konya’da sosyal konuta inanılmaz bir talep vardı. TOKİ ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Ardıçlı’da 1.057 konutun hak sahipleri belirlendi. Sosyal konut olması sebebiyle gelir düzeyi düşük vatandaşlarımız, engellilerimiz, emeklilerimiz, şehitler, dul, yetim ve gazilerden oluşan bir grup ile Konya’da ilk kez Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan kardeşlerimiz için bir ihale gerçekleştirildi. 1.057 konutun inşaatı şu anda devam ediyor. Çok hızlı şekilde inşaat yürüyor. Yaptıklarımıza temel atmaya fırsat bulamıyoruz. Talebin yoğunluğundan dolayı ikinci bir 1.000 konut çalışması da devam ediyor. İnşallah TOKİ Ardıçlı bölgesine ikinci bir 1.000 konutun çalışmasına tekrar başlayacak. Okuluyla, camisiyle, sosyal alanlarıyla bir şehir inşa ediliyor. Bunun da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

"Törenler için her türlü hazırlığı yaptık"
Konya’nın ayrıca bugünlerde önemli bir hazırlık içinde olduğunu vurgulayan Başkan Altay, 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri programlarında Konya’nın dünyanın her yerinden on binlerce misafiri ağırlayacağını, Büyükşehir olarak her türlü hazırlığı yaptıklarını belirterek, 7 Aralık’taki açılışa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılacağını belirterek sözlerine tamamladı. Başkan Altay, toplantıda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da cevapladı.

KONYA

05 Aralık 2019 Perşembe

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