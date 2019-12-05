Sebze halinde yangın paniği

Konya'da sebze halinde plastik kasaların henüz bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangın, 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Adnan Menderes sebze halinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sebze halinde bulunan boş plastik kasaların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden esnaf durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

KONYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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