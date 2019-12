İsveç’ten gelen yardım tırındaki malzemeler engellilere dağıtılmaya başlandı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, İsveç Türk Kadınları Federasyonu ve Armutlu Köyü Derneği işbirliğiyle engelliler için alınan malzemeler sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

İlk iki akülü aracı sahiplerine teslim eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, engelli vatandaşlara ve ailelerine destek olmak, yollarını açmak ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için böylesi anlamlı kampanyalara destek vermeye ve yeni projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Gelen ikinci tırda da akülü, tekerlekli ve taşıma sandalyelerinden hasta yataklarına, yürüteçlerden tuvalet koltuğuna, masaj masasından egzersiz techizatına kadar engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak geniş yelpazede malzemeler bulunuyor. Gelen tırın müjdesini, Meram Belediyesinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programında veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilk yardım malzemelerini sahiplerine teslim etti. Yenişehir ve Yaylapınar Mahallelerinde Veli Başçiftçi ve Mevlüt Kahreman’a ziyarette bulunan Başkan Kavuş ziyarette akülü araçları da teslim etti.



Akülü araçlarına kavuşan engelli vatandaşlar sevinç gözyaşı döktü

Her iki engelli vatandaş ve ailesiyle sohbet eden Başkan Kavuş, yaşadıkları zorluklar ve çözümleri noktasında da görüş alışverişinde bulundu. Kavuş akülü araçların tesliminin ardından her iki vatandaşa da verilen bilgilendirme ve oryantasyon eğitimlerine de iştirak etti. Akülü araçlarına kavuşarak kendi başlarına ve rahatça seyahat edebilecek olan engellilerin yaşadığı mutluluk duygusal anların yaşanmasına neden oldu. İnsana hizmet etmenin ve sevindirmenin hazzı ve mutluluğu kadar güzel bir duygunun olmadığına dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, böylesine güzel ve anlamlı bir kampanya düzenleyerek engellileri ve ailelerini sevindiren başta İsveç’te yaşayan gurbetçilere, hayırseverlere ve vesile olan diğer derneklere teşekkür etti.



“Geleceğe güvenle bakmanız için bizler bugün buradayız”

Engellilerin ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Hayatı paylaşmak, yardımlaşmak ve insanları mutlu etmek için en büyük engel sevgisizlik ve ilgisizlik. Yaşadığımız her olay bize şunu öğretti ki engellilik aşılması gereken bir düşünce. O düşünceyi aştığınız zaman önünüzdeki engel ne denli büyük olursa olsun hiçbir şey ifade etmiyor. İnsan hepsini azmi ile yıkıp geçiyor. Bizlere de sizlere destek olmak, yolunuzu açmak ve geleceğe umutla bakmanızın sağlamak düşüyor. Sizlerin yüzü gülsün diye böylesi anlamlı kampanyalara destek vermeye, geleceğe güvenle bakın diye yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

