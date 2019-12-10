Mali Müşavirlik staj giriş sınavı başvuruları başladı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, mali müşavirlik mesleğine girişte ilk adım olan staja giriş sınavına başvuruların 31 Aralık 2019 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Abdil Erdal yaptığı açıklamada, staja giriş sınavının Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) eğitim birimi olan Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından yapıldığını, her yıl 3 dönem olarak gerçekleşen sınavın bu dönem ki başvurusunun 31 Aralık’a kadar yapılması gerektiğini bildirdi.



“Sınavda başarılı olmak için 60 puan alınması gerekiyor”

Staj girişi hakkında bilgi veren Abdil Erdal, “Staja giriş sınavına başvuru yapabilmek için İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Denetim, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonometri, Siyaset Bilimi, Uluslararası Finans, Ekonomi, Bankacılık ve Sermaye Piyasası, Pazarlama Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Pazarlama, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Hukuk bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak gerekmektedir. Sınav değerlendirmesi ise, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı puanları ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmaktadır. Bu iki ana başlıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır. Sınavda başarılı olmak isteyen adayın 60 puan alması gerekmektedir. Adaylar, staja giriş sınavı ve odamız tarafından açılacak kursla ilgili detaylı bilgiyi Odamızın TESMER bölümünden alabilirler” şeklinde konuştu.

KONYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:20

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