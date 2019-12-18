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Rektör Zorlu: “Tarihi meselelerin yeri senato değil, tarih arşivleridir”

İHA

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "1915 olaylarıyla ilgili iddiaları "soykırım" olarak nitelendiren ABD Senatosu'nun, tarihe, bilime ve ahlaka aykırı olan kararını, Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak kınıyor ve reddettiklerini söyledi.

Rektör Zorlu: “Tarihi meselelerin yeri senato değil, tarih arşivleridir”

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “1915 olaylarıyla ilgili iddiaları “soykırım” olarak nitelendiren ABD Senatosu’nun, tarihe, bilime ve ahlaka aykırı olan kararını, Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak kınıyor ve reddettiklerini söyledi.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu yaptığı açıklamadma, “Tarihe dair hüküm verenler, bugün tarihe not düşmektedirler. Dolayısı ile tarihi gerçekliklere uygun hareket etmek, hem vicdani hem de tarihi bir sorumluluktur. ABD Senatosu, bu sorumluluğa uygun hareket etmek yerine, maalesef kara propagandaya ve ırkçı yaklaşımlara teslim olmuş, yok hükmünde bir karar almıştır. 1915 olaylarıyla ilgili iddiaları “soykırım” olarak nitelendiren ABD Senatosu’nun, tarihe, bilime ve ahlaka aykırı olan kararını, Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak kınıyor ve reddediyoruz. Bir asır öncesinin olaylarını siyasi bir kurumda, üstelik keyfi ve gündelik politikanın bir sonucu olarak hükme bağlayan bu karar, şanlı tarihimize ve tarih bilimine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Hukuki hiçbir değeri bulunmayan bu karar, mahkemelerinde dahi jüri sistemini uygulayan bir ülkeye yakışmamış, politik çıkar için tarihi siyasete alet edenler, insanlık vicdanında mahkum olmuş, hatta gülünç duruma düşmüştür. Türkiye, yıllardır tüm arşivlerini bilim insanlarına açmasına, tarihçiler tarafından tarihi gerçeklerin araştırılması için her platformda çağrıda bulunmasına rağmen ABD Senatosu, tarihi meseleleri siyasi alana çekme ısrarını sürdürmüş, nihayetinde tarihi gerçeklerin saptırıldığı, hukuki hiçbir değeri bulunmayan skandal bir karara imza atmıştır” dedi.

"ABD Senatosu kararının, tarihi gerçeklerle birlikte ahlaki temellerden de yoksun olduğu aşikardır"
Rektör Zorlu açıklamasının devamında, “Bir örnek olarak belirtilmelidir ki, 1915’te İstanbul’da İtilaf Devletleri adına sadece ABD Büyükelçisi Henry Morgenthau bulunmuştur. Elçi Morgenthau o dönem Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü adlı kitabında hatıralarını yayınlamış ve yaşananları soykırım gibi aktardığı hatıraları dünya çapında yankı uyandırmıştır. Ancak bir başka ABD vatandaşı olan Heath W. Lowry; Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü adlı hatıratın bir başkasına yazdırıldığını; iddiaları, olayların tanığı olmayan Ermeni asıllı elçilik çalışanlarının oluşturduğunu ispatlamış, araştırmasını Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü’nün Perde Arkası adıyla yayımlamıştır. Buradan hareketle denilebilir ki; ABD Senatosu, geçmişteki sahteci büyükelçi gibi insanlık önünde mahcup olacaktır. Ve tüm dünya kamuoyu ile birlikte ABD de bilmelidir ki; tarihi meselelerin yeri senato değil, tarih arşivleridir. ABD Senatosu kararının, tarihi gerçeklerle birlikte ahlaki temellerden de yoksun olduğu aşikardır. Ne zaman çıkarları Türkiye ile ters düşse ülkemizin politikalarına yön tayin etmek amacı ile soykırım meselesi temcit pilavı gibi gündeme getirilmektedir. Geçmişte de birçok defa Senatoya getirildiği halde, daha önce hep reddedilmiştir. Aynı Senato, defalarca reddettiği bir tasarıyı, tarihte ne değişmiştir ki şimdi kabul etmiştir? Şanlı tarihimiz, hiçbir ülkenin siyasi pragmatizmine alet olmayacaktır. Tarihi gerçekleri siyasi amaçları için saptıranlar hedeflerine ulaşamayacak, yok hükmündeki bu karar, ülkemizin asil duruşunu asla etkilemeyecektir. Üniversitemiz, 1915 olaylarıyla ilgili tarihi gerçekleri ortaya çıkaracak her türlü çalışmaya canı gönülden destek olmak için hazırdır” ifadelerini yer verdi.

KONYA

18 Aralık 2019 Çarşamba

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