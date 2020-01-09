Vali Toprak muhtarlarla buluştu, çalışmaları inceledi

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Beyşehir ilçesinde düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Beyşehir Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen Vali Toprak’ın başkanlık ettiği Muhtarlar Buluşma İl Toplantısına Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da katıldı. Toplantıda konuşan Vali Toprak, Konya’nın ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek onların dile getirdikleri ve kendilerine aktardıkları sorun ve talepleri istişare etmek üzere Beyşehir’de bulunduklarına vurgu yaptı. Toplantıda, Beyşehir Gölü’nde balıkçılık faaliyetlerinde yaşanan sorunlar, muhtarlardan gelen gölet talepleri, hayvancılıkla ilgili sıkıntılar, genel asayiş konuları ve aktarılan birçok talep ve sorunlar ele alındı.

Konya Valisi Toprak, daha sonra Derebucak ilçesini de ziyaret etti. Toprak, BeyşehirDerebucak yolunun 40. kilometresinde karayolları ekiplerinin kar temizleme ve yol açma çalışmalarını da inceleyerek, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toprak, karla mücadele çalışması yürüten ekiplere gayretleri ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

KONYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:33

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:55

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.