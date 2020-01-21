Soba kurma tartışmasında babasını bıçakla yaraladı

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KONYA'da İsmail T. (23), soba kurma yüzünden çıkan tartışmada babası Ömer T.'yi (47) boğazından bıçakladı. İsmail T., gözaltına alınırken, yaralı babası da hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Harmancık Mahallesi Nisan Sokak'ta meydana geldi. İsmail T. ve babası Ömer T., evde soba kurarken, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail T., babasını boğazından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Ömer T., aile fertleri tarafından çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail T. de polis ekiplerince gözaltına alındı.



KONYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:31

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