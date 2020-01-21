Konya’da 4 katlı bir binanın çatısında yangın

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısındaki kapalı seyir terasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede bulunan zemin katında bir alışveriş merkezi bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden alışveriş merkezi çalışanları, durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın çatısındaki yangına itfaiye merdiveni uzatarak müdahalede bulundu. Çatıda bulunan 4 kapalı seyir terasından birisinde çıktığı belirlenen yangın, itfaiyenin müdahalesinin ardından büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

KONYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:07

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.