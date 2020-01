Meram'da çocuklar tatili ‘Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde’ değerlendirecek

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi çocukların ve gençlerin yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri için dolu dolu bir program hazırladı.

‘Haydi çocuklar öğrenmeye ve eğlenmeye’ adı altında gerçekleştirilecek programda 713 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ücretsiz yararlanabilecek. 27 Ocak Pazartesi günü başlayacak programa kayıt için aileler, Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezine ya da 0 332 503 09 69 numaralı telefona başvurabilecekler.



“Birbirinden değerli derslerle çocuklar dolu dolu bir tatil geçirecekler”

Katılımcıların, hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerinin hedeflendiği drama, film analizi, akıl zeka oyunları, nefes mandala, oyuncak seramik atölyesi, dekoratif sanat mucitleri, minik kimyagerler, ebru atölyesi gibi dersler ve konu anlatımları bulunuyor. Programda, çocukların aileleriyle birlikte vakit geçirmelerini sağlayacak, faaliyetlere de dikkat çekilecek. Çocukların ve gençlerin ara tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini hedeflediklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu amaçla birbirinden değerli konu başlıkları altında Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde başlatılan programların bir gelenek halini aldığının altını çizdi.



‘Çocuklar hem eğlenecek, hem öğrenecek’

Belediye olarak her fırsatta eğitiminin destekçisi olduklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, eğitimin ülke ve şehir için yapılan en büyük ve en önemli yatırım olduğunu hatırlattı. Sadece eğitim değil, yeni nesil ile ilgili her konuda sorumluluk alma gayretinde olan bir belediye olduklarını hatırlatan Başkan Kavuş, “15 günlük kısa arayı değerlendirmek amacıyla Gençlik Merkezimizde başlattığımız program bu gayretimizin bir tezahürüdür. Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları, dünyadan haberdar olmaları, kültürümüzü ve sanatımızı en iyi şekilde öğrenebilmeleri adına bir program hazırladık. Uzman eğitmenleri eşliğinde eğlenirken öğrenecekler, öğrenirken de eğlenecekler. Meram’da yaşayan tüm çocuklarımızı bu programa katılmaya davet ediyorum. Sadece burada değil, tüm merkezlerimizde ortaya koyduğumuz programlarımızla, aktivitelerimizle her yaştan hemşehrimizin sosyal hayatına katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

