Milletvekili Esin Kara’dan işitme engellilere ilişkin 3 farklı soru önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, işitme engellilerin eğitimi ile kamu ve özel sektörde istihdamına yönelik üç farklı soru önergesi verdi.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un cevaplandırması isteğiyle verdiği ilk soru önergesinde, işitme engelli bireylerin destek eğitim programları ile yap ve tekrarla modeli sayesinde öğrenmelerinin eğitimin kalıcı olması için oldukça önemli olduğunu hatırlattı. Bu modelde bilgileri öğrenmenin normal sürece göre daha uzun sürdüğünü ifade eden Kara, “İşitme engelli öğrencilerin eğitim müfredatında yer alan ders sayısı kaçtır? Bu derslerin ne kadarını atölye dersleri oluşturmaktadır? Mesleki eğitim nitelikli derslerin artırılması planlanmakta mıdır? Öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenlenmesi planlanmakta mıdır?” diye sordu.



“KPSS’de işitme engellilere kaç adet kadro verildi”

Çalışma ve Sosyal Bakanı Güvenlik Zehra Zümrüt Selçuk tarafından cevaplandırılması istenen diğer iki soru önergesinde ise Milletvekili Kara, “20182020 yıllarında EKPSS kadrolarında kaç adet işitme engelli personel kadrosu verilmiştir? 2020 EKPSS sınavı sonrasında bir sonraki sınav dönemine kadar kaç adet engelli memur ataması yapılması öngörülmektedir? Engelli memur kadrolarının kaç tanesi işitme engelli personellere ayrılmıştır? İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak özellikle sanayi türü işletmelerde çalışan işitme engelli personel sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmakta mıdır? İşitme engelli bireylerin gürültülü ortamlarda çalışabilmesi için işverenlere teşvik ödemesi yapılması planlanmakta mıdır? Planlanan bir teşvik varsa bunun mahiyeti nedir?” şeklinde sorularını yöneltti.

KONYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:29

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