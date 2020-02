SEDEP Sanat ve Tasarım Atölyesi açıldı

Selçuklu Değerler Eğitim Programının (SEDEP) marka projelerinden olan Sanat ve Tasarım Atölyesi düzenlenen törenle açıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'ya yapılan yatırımlarla ilçenin "Çocuk ve Eğitim" alanlarında marka haline geldiğini ifade etti.

Sekiz yıldır sürekli kendini yenileyen projeleriyle eğitim hayatına yön veren Selçuklu Değerleri Eğitimi Programının (SEDEP) bu yılki marka projelerinden olan Sanat ve Tasarım Atölyesi, Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi bünyesinde törenle açıldı. Geçtiğimiz yıl KOP Çocuk Kütüphanesi ve Sille Tabiat Okulu gibi yeni projelerle öğrencileri buluşturan SEDEP Sanat ve Tasarım Atölyesiyle öğrencilerin hayal dünyasını zenginleştirerek onlara yeni ufuklar açacak. Selçuklu Belediyesi olarak fiziki eğitim yatırımlarının yanı sıra, Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) gibi marka bir projeyi başarı ile yürüttüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bugün SEDEP kapsamında üzerinde teferruatla çalıştığımız Sanat Tasarım Atölyesinin açılışı gerçekleştiriyoruz. Atölyemiz Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezimizde Selçuklu Belediyemiz, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP işbirliği ile Milli Eğitim Bakanlığının 'Eğitim 2023 Vizyon Belgesi’nde de yer alan ve genelde Selçuklu halkının, özelde öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sunacak çok önemli bir tesis olmuştur. Atölyemizde; Robotik Kodlama ve İnovasyon, Çini ve seramik, Ahşap ve Metal, Resim ve Kağıt Katlama atölyeleri kurulmuştur. Bu atölyelerle, çocuklarımıza sunulan imkanlar doğrultusunda, öğrenilen her türlü bilgi, beceri ve tutumun bir davranış olarak ortaya çıkmasının ötesinde, onların kendilerine ve topluma doğrudan hizmet edebilecek bir yetkinliğe ulaşmalarına destek olunmaktadır. Öğrencilerimizin hizmetine sunulan atölyelerimizden görme engelli, işitme engelli, özel eğitim öğrencileri ve KİMSEV öğrencileri olmak üzere tüm dezavantajlı bireyler de yararlanmaktadır. Dezavantajlı öğrenciler, diğer öğrencilerle birlikte çalışarak proje tasarımı ve uygulaması ile üretim imkanına kavuşturulmaktadır. Teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımız; kodlamayı, robot yapmayı, drone kullanmayı, akıllı ev sistemleri üretmeyi, 3d modellemeyi, simülasyonu öğrenmekte, sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, ahşap ve metal işleme, seramik üretimi yapabilme, resim ve kağıt katlama (origami) tasarımı yapma ve üretme gibi yeni uygulamalar öğrenmektedir. Öğrencilerin yanı sıra, meslek istihdamına ihtiyaç duyan, kendini geliştirme ihtiyacı hisseden bireylerin; problem çözme, eleştirel düşünme, etkili iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sunulmaktadır. Hedef kitlenin, bilgisayar kullanım becerileriyle donatılıp, tüketen değil üreten bireyler haline gelmelerine zemin hazırlanmaktadır. Nihai hedefimiz; çocuklarımızı yaşadıkları çağa göre değil yaşayacakları çağa hazırlayıp, genetik kodlarından koparmadan geleceğe daha donanımlı ve becerileri yüksek nesiller yetiştirmektir. Bu doğrultuda 2019 yılı içerisinde 3 bin 509 çocuğumuz 'Sanat Tasarım Atölyesi' faaliyetlerinden yararlanmıştır" dedi.



"Selçuklu çocuk ve eğitim konusunda marka"

Selçuklu'da eğitim alanında birçok hizmeti hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Okullarımız için yaptığımız fiziki yatırımlarımız, Selçuklu Değerler Eğitimi Programımız, Sille Tabiat Okulu Projemiz, Trafik Eğitim Parkımız, Spor Okullarımızda gerçekleştirdiğimiz spor aktivitelerimiz ve şuan açılışını gerçekleştirdiğimiz Sanat Tasarım Atölyemizle Selçuklu; çocuk ve eğitim konusunda marka bir şehir haline gelmiştir. Bu değerli projeler; geçen haftalarda Fransa’nın Paris kenti Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumunda (UNESCO) düzenlenen Uluslararası İdeal Kent Ödülleri kapsamında 'Çocuk Dostu Kent Ödülüne' layık görülerek bizleri onurlandırmış ve ne kadar doğru projeleri hayata geçirdiğimizi bir kez daha kanıtlamıştır. Biz bu ödülü Selçuklu halkına armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.



“Eğitimi her zaman işlerimizden biri olarak gördük"

Sanat Tasarım Atölyesinin öğrencilere çok güzel ufuklar sunacağını söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “Bugün yine Selçuklu Belediyemizin çok güzel bir açılımla hayata geçirdiği Sanat ve Tasarım Atölyesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak her zaman eğitimi işlerimizden birisi olarak gördük. Fiziki olarak okullarımızın iyileştirilmesi, yeni okulların yapılması ve yeni dönemde okullarımızda Milli Eğitimimizle birlikte yeni projeler geliştirme konusunda Türkiye’ye örnek işler hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi olarak Medeniyet Okulu kapsamında Konya’nın tüm okullarında Milli Eğitim Bakanlığımızla çok ciddi bir proje yürütüyoruz. En son yine geçtiğimiz aylarda İnsan Mektebi Projesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yeni bir projeyi başlattık. Bugün SEDEP sadece Konya’da değil tüm Türkiye’nin bilinir markalarından birisi haline geldi ve yeni dönemde yapılan güzel işlerle bu markaya ciddi katkı sağlanıyor. Çini ve seramik atölyesi, kağıt katlama ve resim atölyesi, robotik kodlama ve inovasyon atölyesi, ahşap ve metal atölyesi de çocuklarımız için iyi bir ufuk oluşturuyor. Ben de aslında burayı kullanan bir öğrencinin velisiyim. Bu projenin öğrencilerimize çok büyük katkı sağladığının farkındayız. İnşallah artarak devamını diliyorum. Emeği geçen başta Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



“Bu projeler Türkiye'ye örnek oluyor"

Konya'da eğitim alanında güzel işlerin yapılmaya devam ettiğini ifade eden Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Bugün beş tane dalda sadece örgün eğitime devam eden öğrencilerimiz değil, aynı zamanda yetişkinler ve özel eğitime ihtiyacı olan kardeşlerimiz de açılışını gerçekleştirdiğimiz Sanat ve Tasarım Atölyesinden istifade edecekler. 1056 öğrenci kardeşimiz kaydını yaptırarak bu güzel tesisten istifade etmişler. 2023 projeksiyonun altında bakanlığımızın hayatın gerçekleriyle örtüşen çok güzel başlıkları var. Bunlardan bir tanesi teoriyi uygulamaya dönüştürme. Bu tür çalışmalar da bakanlığımızın bu çalışmalarına çok büyük katkılar sağlıyor. Selçuklu Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten ilçemizde ve dolayısıyla ilimizde eğitim seviyesinin yükselmesi için seferberlik halindeler. Üç merkez ilçe belediyemiz bu tür projeleriyle tüm Türkiye’ye örnek oluyorlar. Böyle güzel vesilelerle bir araya gelmek bizi mutlu ediyor. Gençlerimize bir harf bile öğretmenin ne kadar kıymetli olduğunu bilen bir toplumun mensupları olarak bu tür çalışmaların öneminin farkındayız. Bunun heyecanıyla görevimize daha sıkı bir şekilde sarılıp devam ediyoruz. Bu projede emeği geçen Selçuklu Belediyemize, Necmettin Erbakan Üniversitemize, Selçuklu Kaymakamlığımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Sanat ve Tasarım Atölyesinin açılışı protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek yapıldı. Heyet daha sonra sınıfları gezerek incelemelerde bulundu. İçerisinde birçok faaliyetin bir arada gerçekleşeceği Sanat Tasarım Atölyesinde Robotik Kodlama ve İnovasyon, Seramik (Çini), Ahşap ve Metal, Resim ve Kağıt Katlama atölyeleri yer alıyor. Açılışa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çıpan, Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.

