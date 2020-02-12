Başkan Kavuş genişletilmiş yönetim kurulu toplantısında icraatlarını anlattı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Teşkilatının Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısına katılan teşkilat mensuplarına Meram Belediyesinin 2019 yılının son 9 ayında gerçekleştirdiği yatırımları, projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya partinin ana kademe, kadın ve gençlik kolları temsilcilerinin yanısıra AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Uçar, AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Selman Avcı’da katıldı.



“Meram belediyesinin kısa sürede yakaladığı başarıya hep birlikte şahit olduk”

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, “Bu toplantı vesilesiyle Meram Belediyemizin 9 ay gibi kısa bir sürede sergilediği yoğun çalışmaların detaylarını da öğrenme fırsatı yakaladık. Saha çalışmalarından itibaren süreci tüm yönetimimiz ile birlikte yakından takip ettik. Başarılı çalışmalara hep birlikte şahit olduk. Bu kısa sürede sorunlara dair çözümler ve geleceğe dair yeni projeler üretilmesi bizi mutlu etti” diye konuştu.



“Problemlerin çözümünde önemli mesafe katettik”

Sözlerine Elazığ, Van ve Suriye’de yaşanan elim olaylara değinerek başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu olaylarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diledi. Şubat ayı itibariyle görevde 10. ayını doldurduğunu belirten Başkan Kavuş, bu süre zarfında belediye olarak gerçekleştirdikleri yatırımları, yenilikleri, çalışmaları ve projeleri hakkında partililere sinevizyon eşliğinde ayrıntılı bilgi verdi. “Seçim çalışmaları sürecinde ve sonrasında başlayan icraat döneminde tüm işlerin mutfağında sizler de vardınız ve her yapılana bire bir şahit oldunuz” diye konuşan Başkan Kavuş, “2020 yılbaşına kadar yapılacaklar hakkında hep birlikte bir takvim oluşturduk. Bu takvimin hayata geçirilmesinde önemli bir başarı yakaladık. Problemlerin çözümü ile ilgili önemli mesafeler katettik” dedi.



“Bizler, verilen emanetin hassasiyetiyle yol yürümeye devam ediyoruz”

Başkan Mustafa Kavuş’un bu sunumla, teslim aldığı bayrağı 10 ay gibi kısa bir süre içinde nerelere getirdiğini yakından görmüş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 2004’ten bu yana görevlerini yürüten başkanların halkın desteğiyle bu şehri daha yaşanır bir hale getirmek için büyük emek sarf ettiklerini kaydetti. ‘Biz AK Parti olarak güçlü bir aileyiz’ diyen Başkan Angı, “17 yıllık AK Parti iktidarı ve 16 yıllık yerel yönetimlerdeki iktidarlarımızda bu ülkeye adeta çağ atlattık. ‘Ne yaptınız?’ diye soranlara dolu dolu cevaplarımız var. Onlara yapılacak en iyi iş 2001 yılını hatırlatmaktır. O günleri unutanlar bugün bambaşka şeyler söylüyor ve söylerken yüzleri dahi kızarmıyor. Yapılan icraatlardan özgürlüklere hatta Türkiye’nin gücüne bakışta yaşanan değişime kadar yapılan binlerce iş var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderlik örneği ile Türkiye’de siyaseti bambaşka bir yere taşıdık. Biz her dönemin nöbetçileriyiz. Bizler, verilen emanetin hassasiyetiyle yol yürümeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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