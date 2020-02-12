Başkan Kavuş genişletilmiş yönetim kurulu toplantısında icraatlarını anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Kavuş genişletilmiş yönetim kurulu toplantısında icraatlarını anlattı

İHA

Başkan Kavuş genişletilmiş yönetim kurulu toplantısında icraatlarını anlattı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Teşkilatının Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısına katılan teşkilat mensuplarına Meram Belediyesinin 2019 yılının son 9 ayında gerçekleştirdiği yatırımları, projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Toplantıya partinin ana kademe, kadın ve gençlik kolları temsilcilerinin yanısıra AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Uçar, AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Selman Avcı’da katıldı.

“Meram belediyesinin kısa sürede yakaladığı başarıya hep birlikte şahit olduk”
Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, “Bu toplantı vesilesiyle Meram Belediyemizin 9 ay gibi kısa bir sürede sergilediği yoğun çalışmaların detaylarını da öğrenme fırsatı yakaladık. Saha çalışmalarından itibaren süreci tüm yönetimimiz ile birlikte yakından takip ettik. Başarılı çalışmalara hep birlikte şahit olduk. Bu kısa sürede sorunlara dair çözümler ve geleceğe dair yeni projeler üretilmesi bizi mutlu etti” diye konuştu.

“Problemlerin çözümünde önemli mesafe katettik”
Sözlerine Elazığ, Van ve Suriye’de yaşanan elim olaylara değinerek başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu olaylarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diledi. Şubat ayı itibariyle görevde 10. ayını doldurduğunu belirten Başkan Kavuş, bu süre zarfında belediye olarak gerçekleştirdikleri yatırımları, yenilikleri, çalışmaları ve projeleri hakkında partililere sinevizyon eşliğinde ayrıntılı bilgi verdi. “Seçim çalışmaları sürecinde ve sonrasında başlayan icraat döneminde tüm işlerin mutfağında sizler de vardınız ve her yapılana bire bir şahit oldunuz” diye konuşan Başkan Kavuş, “2020 yılbaşına kadar yapılacaklar hakkında hep birlikte bir takvim oluşturduk. Bu takvimin hayata geçirilmesinde önemli bir başarı yakaladık. Problemlerin çözümü ile ilgili önemli mesafeler katettik” dedi.

“Bizler, verilen emanetin hassasiyetiyle yol yürümeye devam ediyoruz”
Başkan Mustafa Kavuş’un bu sunumla, teslim aldığı bayrağı 10 ay gibi kısa bir süre içinde nerelere getirdiğini yakından görmüş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 2004’ten bu yana görevlerini yürüten başkanların halkın desteğiyle bu şehri daha yaşanır bir hale getirmek için büyük emek sarf ettiklerini kaydetti. ‘Biz AK Parti olarak güçlü bir aileyiz’ diyen Başkan Angı, “17 yıllık AK Parti iktidarı ve 16 yıllık yerel yönetimlerdeki iktidarlarımızda bu ülkeye adeta çağ atlattık. ‘Ne yaptınız?’ diye soranlara dolu dolu cevaplarımız var. Onlara yapılacak en iyi iş 2001 yılını hatırlatmaktır. O günleri unutanlar bugün bambaşka şeyler söylüyor ve söylerken yüzleri dahi kızarmıyor. Yapılan icraatlardan özgürlüklere hatta Türkiye’nin gücüne bakışta yaşanan değişime kadar yapılan binlerce iş var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderlik örneği ile Türkiye’de siyaseti bambaşka bir yere taşıdık. Biz her dönemin nöbetçileriyiz. Bizler, verilen emanetin hassasiyetiyle yol yürümeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akşehir’de yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Akşehir’de yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Divapan için 2020 büyüme ve yeni pazarlara açılım yılı olacak
YEREL HABERLER Divapan için 2020 büyüme ve yeni pazarlara açılım ...
Milletvekili Esin Kara: “Yapılandırmaları bozulanlara yeni bir ödeme imkanı tanınacak mı?”
YEREL HABERLER Milletvekili Esin Kara: “Yapılandırmaları bozulanlara ...
(Görüntülü) Otomobil çarpan Mücahit, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobil çarpan Mücahit, hayatını ...
Üniversiteli besici kazlı ördekli çiftliğinde hayvanlarının çobanlığını yapıyor Konya’nın Beyşehir ilçesinde üniversite mezunu besici, bilgi sahibi olmak ve hayvanlarına daha iyi bakabilmek için laborant ve veteriner sağlık bölümünü okuyor, ziraat mühendisliği okumayı hedefliyor
YEREL HABERLER Üniversiteli besici kazlı ördekli çiftliğinde ...
Otomobil çarpan Mücahit, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil çarpan Mücahit, hayatını kaybetti
Konya'da öğrenciler sinemada tarihi yaşıyor
YEREL HABERLER Konya'da öğrenciler sinemada tarihi yaşıyor
Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Konya’da 13 flamingo soğuktan öldü Halkapınar ilçesindeki İvriz Barajı'nda flamingoların ölü bulunmasının ardından belediye ekipleri yemleme çalışması yaptı
YEREL HABERLER Konya’da 13 flamingo soğuktan öldü Halkapınar ...
Konyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştı
YEREL HABERLER Konyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştı
Konya'da kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonu
Konya'da evde yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da evde yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
KTO Karatay Üniversitesi ve Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi arasında iş birliği
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi ve Osman Nuri Hekimoğlu ...
Kadir Şeker’in dershane arkadaşı: “Kadir canı pahasına geleceği pahasına bir kadını korumak istedi"
YEREL HABERLER Kadir Şeker’in dershane arkadaşı: “Kadir canı ...
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
YEREL HABERLER Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Beyşehir'de, elektroşokla balık avına 420 bin lira ceza
YEREL HABERLER Beyşehir'de, elektroşokla balık avına 420 bin lira ...
Başkan Pekyatırmacı esnaf odaları başkanlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı esnaf odaları başkanlarıyla ...
Konya'da 4.Ulusal Bilim Kampı başladı
YEREL HABERLER Konya'da 4.Ulusal Bilim Kampı başladı
Konya’daki bakkal ve marketlerin çalışma saatlerine düzenleme
YEREL HABERLER Konya’daki bakkal ve marketlerin çalışma saatlerine ...
Karatay'da 'Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu' konferansları başlıyor
YEREL HABERLER Karatay'da 'Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu' ...
Kadir Şeker’in babası: "Ben Kadir’i Türkiye’ye emanet ettim artık" Baba Cengiz Şeker: “Biz vicdansız bir insan değiliz, biz acımasız bir insan değiliz "Biz böyle olaylara karışacak insanlarda değiliz ama anlık bir şey"
YEREL HABERLER Kadir Şeker’in babası: "Ben Kadir’i Türkiye’ye emanet ...
KOSKİ’nin yeni internet sitesi hizmete sunuldu
YEREL HABERLER KOSKİ’nin yeni internet sitesi hizmete sunuldu
Konya'da elektroşokla balık avına 420 bin lira ceza
YEREL HABERLER Konya'da elektroşokla balık avına 420 bin lira ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X