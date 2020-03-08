Başkan Kılca’dan okullara halı saha müjdesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Kılca’dan okullara halı saha müjdesi

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geliyor. Başkan Kılca, "İlçemizdeki eğitim kalitesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Yeni hedeflerimizden birisi de tüm okullarımıza halı saha ve birer spor salonu kazandırmak olacak" dedi.

Başkan Kılca’dan okullara halı saha müjdesi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geliyor. Başkan Kılca, “İlçemizdeki eğitim kalitesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Yeni hedeflerimizden birisi de tüm okullarımıza halı saha ve birer spor salonu kazandırmak olacak" dedi.
Pek çok alandaki yatırımlarıyla ilçenin gelişmesine önemli katkılar sağlayan Karatay Belediyesi, eğitime yönelik birçok yeni proje üreterek, Karatay’ın eğitim kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Hasan Kılca da bu kapsamda ilçe genelindeki okulları ziyaret etmeyi sürdürüyor. Başkan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile birlikte bu hafta; İstiklal İlkokulu, Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu ve Çumralıoğlu Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında söz konusu okulların müdürleri, idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Kılca ile Sami Sağdıç, okulların faaliyetlerinin yanı sıra, okulların yürüttüğü faaliyetler ve projeler ile okulların ihtiyaçları konusunda okul yöneticileriyle istişarelerde bulundu.

Başkan Kılca’dan okullara halı saha müjdesi
Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini ifade ederek, hayata geçirdikleri projelerin büyük çoğunluğunun eğitime yönelik olmasının da bunun bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Hasan Kılca, “Eğitime büyük önem veriyor ve önceliği her zaman eğitime veriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana eğitimle iç içeyiz. Bir yandan okul yapım, bakım ve onarımlarına yönelik çalışmalar yaparken diğer taraftan da okullarımıza yönelik birçok proje üretiyoruz. Bu yıl ilkokula yeni başlayan tüm öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteği verdik. Bu desteğimizi önümüzdeki dönemlerde de sürdüreceğiz inşallah. 8. sınıfta okuyan 2 bin öğrenci kardeşimize 8 bin adet LYS destek kitabı hediye ettik. Yine geçtiğimiz haftalarda TÜBİTAK Başkanımızın da katılımlarıyla ilçemizdeki bütün okullarımıza kurduğumuz TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplıklarının açılışını gerçekleştirdik. Öğrencilerin ülkemizi, tarihimizi, şehrimizi veya ilçemizi daha iyi tanımaları amacıyla da birçok gezi programları yapıyoruz. Eğitime olan desteklerimiz bunlarla sınırlı değil. İlçemizdeki eğitim kalitesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Yeni hedeflerimizden birisi de tüm okullarımıza halı saha ve birer spor salonu kazandırmak olacak. Bu konuda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte çalışıyoruz. Şu an için de 27 okulumuzun böyle bir talebi bulunuyor. İnşallah peyderpey bu talepleri yerine getireceğiz ve yavrularımızın daha güzel ortamlarda spor yapmalarının, eğitim almalarının önünü açacağız” dedi.
Önümüzdeki dönemlerde de eğitimle alakalı daha birçok projeyi hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Kılca, öğretmenlerin her dönem ve ortamda en çok değer verilen insanlar olduğunu dile getirdi.
Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise, öğrencilerle bir arada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydederek, “Karatay Belediye Başkanımız ile birlikte ilçemiz genelindeki okullarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Oldukça güzel ve verimli buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Amacımız ilçemizin eğitim kalitesine destek olmak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Abdil Erdal: “Kadına şiddeti reddeden bir anlayışa sahibiz”
YEREL HABERLER Başkan Abdil Erdal: “Kadına şiddeti reddeden bir ...
Glokoma dikkat çekmek için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Glokoma dikkat çekmek için pedal çevirdiler
Ölen eşinin çay ocağını işletip, çocuklarını okutuyor
YEREL HABERLER Ölen eşinin çay ocağını işletip, çocuklarını okutuyor
Türkiye'de 2,5 milyon göz tansiyonu hastası var
YEREL HABERLER Türkiye'de 2,5 milyon göz tansiyonu hastası var
(Görüntülü) Kablo hırsızı, kül tablasındaki parmak izinden yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kablo hırsızı, kül tablasındaki parmak ...
Büyükşehir salgın hastalıklara karşı önlemlerini artırdı
YEREL HABERLER Büyükşehir salgın hastalıklara karşı önlemlerini ...
Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Yarım asırdır aşkla ayakkabı tamir ediyor
YEREL HABERLER Yarım asırdır aşkla ayakkabı tamir ediyor
Kablo hırsızı, kül tablasındaki parmak izinden yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızı, kül tablasındaki parmak izinden ...
Riad Bajic 189 gün sonra golle tanıştı 
YEREL HABERLER Riad Bajic 189 gün sonra golle tanıştı 
(Görüntülü) Seydişehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Seydişehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ...
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 ...
Seydişehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
YEREL HABERLER Seydişehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Düğün konvoyunda otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda otomobil takla attı: 2 yaralı
(Görüntülü) Otomobil takla attı 2 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobil takla attı 2 yaralı
Bakan Kurum: “Bahar Kalkanı Harekatımız zorluğa, mazlumun yanında zalime verilen en büyük cevaptır”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Bahar Kalkanı Harekatımız zorluğa, ...
Bakan Kurum üniversiteli gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Bakan Kurum üniversiteli gençlerle buluştu
(Görüntülü) Bakan Kurum: Kanlı senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Kurum: Kanlı senaryonun asıl hedefi ...
Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama
YEREL HABERLER Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama
Ambulans tırla çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ambulans tırla çarpıştı: 3 yaralı
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Bakan Kurum: Kanlı senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Kanlı senaryonun asıl hedefi Suriye ...
Bakan Kurum: “Üniversitelerimizden FETÖ unsurlarını temizledik”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Üniversitelerimizden FETÖ unsurlarını ...
Op. Dr. Özpınar: “Sarı nokta ömür boyu takibi gerektiren bir hastalıktır”
YEREL HABERLER Op. Dr. Özpınar: “Sarı nokta ömür boyu takibi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X