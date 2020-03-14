Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından

DHA

Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından


Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin´i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin´in (37), polisteki sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtildi. Şahin´in hastanedeki ilk beyanında ise, "O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından vurdum" dediği öğrenildi.
Olay, dün saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. İlçedeki huzurevinde silahsız güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Şahin, kendisine boşanma davası açan ve 20 gün önce, bir aylık koruma kararı aldıran eşi Münevver Şahin'in muhasebe bölümünde çalıştığı özel hastaneye geldi. Bayram Şahin, eşinin ikinci kattaki odasına girdi. Burada Şahin, yanındaki babasına ait ruhsatlı tabancayı çekip 2 çocuğunun annesinin başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Münevver Şahin, hemen acil servise alındı, ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Silah sesi üzerine koşarak hastaneye gelen trafik polisleri, kaçmaya çalışan Bayram Şahin'i yakalayarak gözaltına aldı.
'EŞİM BANA EZİYET ETTİ'
Şahin, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği´ne götürüldü. Polis ekipleri, 17 Şubat gecesi eşinden şiddet gördüğünü ileri süren Münevver Şahin'in olaydan sonra ailesinin yanına gittiğini, Bayram Şahin'in de aynı gece eşinin peşinden gidip kayınbiraderleri ile kavga ettiğini tespit etti. Eşinin erkek kardeşlerinin şikayetçi olduğu Bayram Şahin hakkında 'silahlı tehdit' suçundan işlem yapıldığı belirlendi. Münevver Şahin ise polise verdiği ifadesinde, "Eşim beni darbetti. Ben de ailemin yanına geldim. Bana eziyet ediyordu" dediği öğrenildi. Bu olayın ardından Münevver Şahin'in koruma kararı aldırdığı belirlendi.
'ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİNİ İMZALAMAMIŞ'
İddiaya göre, Münevver Şahin, aralarında şiddet geçimsizlik olduğu gerekçesiyle eşinden ayrılmak istedi. Bunun üzerine çift arasında anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlandı. Geçen Perşembe günü Münevver Şahin, eşini arayarak dilekçeyi imzalamaya gelmesini istedi. Ancak Bayram Şahin'in boşanma konusundan vazgeçerek dilekçeyi imzalamaya gitmediği öğrenildi. 
'SUSMA HAKKINI KULLANDI'
Bayram Şahin´in emniyette susma hakkını kullandığı belirtildi. Şahin'in yakalandıktan sonra ilk beyanında ise "O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından vurdum" dediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Bayram Şahin'in bugün adliyeye sevk edileceği ifade edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-03-14 09:30:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) SPOR Fenerbahçe kafilesi Konya'da
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR Fenerbahçe kafilesi Konya'da
Fenerbahçe, Konya’ya geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Konya’ya geldi
Fenerbahçe kafilesi Konya'da
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi Konya'da
(Görüntülü) Hafif ticari araç alev alev yandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hafif ticari araç alev alev yandı
(Görüntülü) Konya'da Fenerbahçe maçı öncesi stat dezenfekte edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da Fenerbahçe maçı öncesi stat ...
(Görüntülü) Motosiklet, ciple çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Motosiklet, ciple çarpıştı: 1 ölü, 3 ...
(Görüntülü) Konya'da Fenerbahçe maçı öncesi stat dezenfekte edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da Fenerbahçe maçı öncesi stat ...
Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı
Hafif ticari araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç alev alev yandı
Konya'da Fenerbahçe maçı öncesi stat dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Konya'da Fenerbahçe maçı öncesi stat dezenfekte ...
Konya'da Fenerbahçe maçı öncesi stat dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Konya'da Fenerbahçe maçı öncesi stat dezenfekte ...
Cipe çarpan motosikletteki Mevlüt öldü, 2 arkadaşı yaralı
YEREL HABERLER Cipe çarpan motosikletteki Mevlüt öldü, 2 arkadaşı ...
(Görüntülü) 'Lider benim' diyerek Afgan genci bıçakladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Lider benim' diyerek Afgan genci ...
Konya stadı, Fenerbahçe maçı öncesi dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Konya stadı, Fenerbahçe maçı öncesi dezenfekte edildi
Karaman’da refüjlerde ağaçlandırma çalışması
YEREL HABERLER Karaman’da refüjlerde ağaçlandırma çalışması
Konya Büyükşehir Belediyesi Dezenfeksiyon Eylem Planı hazırladı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi Dezenfeksiyon Eylem Planı ...
51. TÜBİTAK Proje Yarışması’nın Konya Etabı NEÜ’de tamamlandı
YEREL HABERLER 51. TÜBİTAK Proje Yarışması’nın Konya Etabı NEÜ’de ...
(Görüntülü) Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Emekli öğretmen dolandırılmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Emekli öğretmen dolandırılmaktan son anda kurtuldu
(Görüntülü) Hasta babası için diyaliz teknikeri oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hasta babası için diyaliz teknikeri oldu
(Görüntülü) Park tartışmasında kadının kaburgasını kıran öğretim görevlisine tahliye
YEREL HABERLER (Görüntülü) Park tartışmasında kadının kaburgasını ...
Çiftçi sorunlarını TBMM’nin araştırması için önerge
YEREL HABERLER Çiftçi sorunlarını TBMM’nin araştırması için önerge
Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X