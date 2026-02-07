Konya Valisi Akın Taşkent ilçesine ziyarette bulundu

Konya Valisi İbrahim Akın, Taşkent ilçesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Akın, ziyaret ettiği ilçede ilk olarak Taşkent Kaymakamı Fatih Karamahmut ile görüştü.



İlçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Akın'a, ardından katıldığı muhtarlar toplantısında mahallelerin ihtiyaç ve taleplerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.





Daha sonra Taşkent Belediyesi'ne geçen Akın, Belediye Başkanı Mehmet Acar ile bir araya geldi.





İlçedeki esnafla da buluşan Akın, vatandaşlarla sohbet etti.



