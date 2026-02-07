Habertürk
Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya Valisi Akın Taşkent ilçesine ziyarette bulundu

        Konya Valisi İbrahim Akın, Taşkent ilçesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 14:00 Güncelleme: 07.02.2026 - 14:00
        Konya Valisi Akın Taşkent ilçesine ziyarette bulundu
        Konya Valisi İbrahim Akın, Taşkent ilçesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Akın, ziyaret ettiği ilçede ilk olarak Taşkent Kaymakamı Fatih Karamahmut ile görüştü.

        İlçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Akın'a, ardından katıldığı muhtarlar toplantısında mahallelerin ihtiyaç ve taleplerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.


        Daha sonra Taşkent Belediyesi'ne geçen Akın, Belediye Başkanı Mehmet Acar ile bir araya geldi.


        İlçedeki esnafla da buluşan Akın, vatandaşlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

