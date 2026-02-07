Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan 6 şüpheli tutuklandı

        Konya'da yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:52 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:52
        Konya'da yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan 6 şüpheli tutuklandı
        Konya'da yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 67 binden fazla tabanca parçası ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheliden işlemleri tamamlanan 6'sı adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

