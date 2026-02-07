Konya'da apartmandaki ilaçlamadan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı
Konya'nın Meram ilçesindeki apartmanda yapılan böcek ilaçlamasından etkilenen 12 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
Kent merkezi Gödene Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katında böcek ilaçlamasının ardından yayılan koku, binaya yayıldı.
Kokudan etkilenen bazı apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri, adreste çalışma yaptı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 12 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
