Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Seydişehir'de kaçak sigara ve tütün denetimi yapıldı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaçak sigara ve tütün denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:31 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de kaçak sigara ve tütün denetimi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaçak sigara ve tütün denetimi gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bazı iş yerlerinde kaçak sigara ve tütün denetimi yaptı.

        Ekipler, denetimlerde, 20 elektronik sigara, 54 elektronik sigara likidi, 10 bin bandrolsüz sigara, 21 bandrolsüz makaron kutusu ve yaklaşık 10 kilogram da kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Şüphelilere adli ve idari işlem uygulandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Üstünden dozer geçti!
        Üstünden dozer geçti!
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması

        Benzer Haberler

        Konya'da yasa dışı silah operasyonu
        Konya'da yasa dışı silah operasyonu
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu; 6 tutuklama
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu; 6 tutuklama
        "Anadolu cerenleri" Konya'daki doğal yaşam alanlarında görüntülendi
        "Anadolu cerenleri" Konya'daki doğal yaşam alanlarında görüntülendi
        Konya merkezli operasyonda yakalanan şüphelilerden 8'i tutuklandı
        Konya merkezli operasyonda yakalanan şüphelilerden 8'i tutuklandı
        Konya'da apartmandaki ilaçlamadan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı
        Konya'da apartmandaki ilaçlamadan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı
        Seydişehir'de tütün ve elektronik sigara denetimi
        Seydişehir'de tütün ve elektronik sigara denetimi