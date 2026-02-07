Seydişehir'de kaçak sigara ve tütün denetimi yapıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaçak sigara ve tütün denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bazı iş yerlerinde kaçak sigara ve tütün denetimi yaptı.
Ekipler, denetimlerde, 20 elektronik sigara, 54 elektronik sigara likidi, 10 bin bandrolsüz sigara, 21 bandrolsüz makaron kutusu ve yaklaşık 10 kilogram da kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüphelilere adli ve idari işlem uygulandığı bildirildi.
