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Konya´da hastaneden kaçan kişi ve ailesinde koronavirüs `negatif´ çıktı

DHA

Konya´da hastaneden kaçan kişi ve ailesinde koronavirüs `negatif´ çıktı


İsmail AKKAYATolga YANIKHasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da Seydişehir Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınmak istenince kaçtığı öne sürülen ve bir süre önce Irak'tan dönen Türk vatandaşı E.B., yakalanıp, eşi ve çocuğuyla hastaneye getirildi. Burada yapılan kontrollerin ardından 3 kişilik aile, taburcu edildi. Bu arada umre ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya'ya gelenler, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 2 yurtta gözlem altında tutulmaya devam ediyor.
Seydişehir Devlet Hastanesi'ne dün grip şikayetiyle gelen Irak'ta asansör işi yapan E.B., iddiaya göre, 'koronavirüs' nedeniyle tedbir amaçlı gözlem altına alınmak istenince hastaneden kaçtı. Bir süre önce Irak'tan döndüğü öğrenilen E.B., polis tarafından yakalanarak, eşi ve çocuğu ile hastaneye getirildi. Burada yapılan kontroller sonrası herhangi bir bulguya rastlanmayan E.B., eşi ve çocuğu taburcu edildi. 
UMREDEN GELENLER GÖZLEM ALTINDA
Umre amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan dönenler, 'koronavirüs' şüphesi üzerine tedbir amaçlı Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 5 yurda yerleştirildi. Konya'da 2 yurda yaklaşık 2 bin 500 kişi yerleştirildi.  Herkesin tek tek ayrı odalara yerleştirildiği, üç öğün yemeklerinin verildiği, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, yurt ve sağlık personellerinin 24 saat boyunca hizmet verdiği belirtildi. Umreden gelenlerin yurtlara yerleştirilmeden önce hem havalimanında hem de yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. Yüksek ateş şikayeti olanlar da tedbir amaçlı, Sağlık Bakanlığı tarafından 'koronavirüs' gözlemi için belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesinde götürüldü. Yurdun bahçesine UMKE tarafından sağlık çadırı kuruldu.  14 gün boyunca karantinada tutulacakları için de polis tarafından yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yurdun önündeki caddeler trafiğe kapatıldı. Yurtların kapasitesi dolduğu için Konya'ya getirilmesi düşünülen diğer umreden gelenlerin Kayseri'ye yönlendirildiği öğrenildi.
 DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYATolga YANIKHasan DÖNMEZ
2020-03-16 12:46:05

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