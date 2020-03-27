(Görüntülü) Konya'da dezenfeksiyon seferberliği



KONYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan dezenfeksiyon seferberliği 50 ekip 110 personelle devam ediyor. 31 ilçe merkezindeki tüm cami ve okullar ile 3 bin 66 kamu binasının dezenfeksiyonu tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren vatandaşların sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında merkez ve 28 ilçede bugüne kadar; belediye hizmet binaları, kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar, kültür merkezleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar, üniversiteler, havaalanı, otogarlar, askeri binalar, camiler, umuma açık tuvaletler, meydanlar, alt ve üstgeçitler, yatılı Kur'an Kursları, öğrenci yurtları, dernek binaları ve müzeler olmak üzere toplam 3 bin 66 binanın dezenfeksiyonunu yaptı. Büyükşehir, 28 ilçe merkezindeki camiler, okullar ve resmi kurumların tamamı ile şehir merkezindeki tüm camilerin dezenfeksiyonunu tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk günden itibaren merkez ve 28 ilçede "Panik yok, önlem var" sloganıyla dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlatarak, vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğini, korunma kurallarına uyularak bu sürecin çok daha sağlıklı atlatılacağını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Konya

2020-03-27 17:12:07



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