Meram’da ilaçlama çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Meram’da ilaçlama çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülüyor

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri amacıyla yürüttüğü haşere ile mücadele çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde sürdürüyor.

Meram’da ilaçlama çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülüyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri amacıyla yürüttüğü haşere ile mücadele çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde sürdürüyor.
İlaçlama çalışmaları hakkında bir açıklama yapan Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, haşereyle mücadele çalışmalarının Sağlık Bakanlığınca yayınlanan ‘Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’ çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, “Larva mücadelesinde 1 adet pülverizatör cihaz ile haşerelerin üreme alanları olan alanlara uygun aralıklarla larva ilacı uygulanmaktadır. Karasinek, sivrisinek ve benzeri uçkun mücadelesi ise 6 adet U.L.V cihazı ile, günlük olarak sabah 06.00 10.00 ve akşam ise 18.0022.00 saatleri arasında iki vardiya şeklinde yürütülmektedir. İlçemizin tüm mahalle, cadde ve sokaklarında periyodik olarak 7 10 günlük aralıklarla ilaçlama yapılmaktadır. Bu çalışmalara ekim ayı sonuna kadar devam edilecek ve ortalama 2 bin 500 litre biyosidal ürün ile 300 litre larvasit ürün tekniğine uygun olarak kullanılacaktır” denildi.
Mart ayında ilçe sınırları içindeki tüm cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda gövde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, yabani ot ilaçlama çalışmalarını tamamladıktan sonra zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

‘Tüm mahalleler periyodik olarak ilaçlanıyor’
Meramlıların sağlıklı, rahat ve huzur içinde bir yaz mevsimi geçirmeleri için tüm önlemlerin alındığını ve çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, havaların ısınmasıyla birlikte tüm mahalle, cadde ve sokaklarda yoğun bir ilaçlama çalışmaları başlattıklarına dikkat çekerek:
“Haşerelerin üreme kaynakları titizlikle ilaçlanıyor. Parklar, çocuk oyun alanları, yol kenarları ve diğer ağaçlandırma sahalarındaki ağaçlar ile yeşil alanlarda üreyen haşerelerin ağaçlara ve mahalle sakinlerimize zarar vermemesi için çaba sarf ediliyor. Ekiplerimiz ayrıca, ilçe genelindeki çöp bidonları, konteynerler, pazar yerleri, temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp toplama araçlarını da ilaçlamakta ve dezenfekte etmektedirler. Ayrıca bu önemli çalışmalarımızda bize desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımızı, 69 mahallemizin tamamında sezon boyunca periyodik bir şekilde sürdürerek, hemşehrilerimizin rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi noktasında hassasiyet göstereceğiz”dedi.
Öte yandan haşere ile ilgili şikayetlerin Meram Belediyesinin 444 3 042 numaralı telefonuna iletilebileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay: “Çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Çiftçimizin yanında olmaya devam ...
Akşehir’de gönül birliği ile yardımlaşma en üst düzeye ulaştı
YEREL HABERLER Akşehir’de gönül birliği ile yardımlaşma en üst ...
Komşularının zihinsel engelli kızına 27 yıldır anne-babalık yapıyorlar
YEREL HABERLER Komşularının zihinsel engelli kızına 27 yıldır ...
Covid-19 tanı kiti üretildi, sırada virüsün takibi var
YEREL HABERLER Covid-19 tanı kiti üretildi, sırada virüsün takibi ...
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını ...
Konya’da baca yangını korkuttu
YEREL HABERLER Konya’da baca yangını korkuttu
Dr. Elif Ünüvar: "Korona virüs hasar bırakabilir"
YEREL HABERLER Dr. Elif Ünüvar: "Korona virüs hasar bırakabilir"
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Avrupa şampiyonu, bisikletiyle ihtiyaç sahiplerine yardım taşıyor
YEREL HABERLER Avrupa şampiyonu, bisikletiyle ihtiyaç sahiplerine ...
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu hızlı tren hattı çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu hızlı tren hattı ...
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: ...
Kahvehanede yakalanan 13 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Kahvehanede yakalanan 13 kişiye işlem yapıldı
Selçuklu normalleşme sürecine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Selçuklu normalleşme sürecine hazırlanıyor
Beyşehir Gölüne balık taşıma mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Beyşehir Gölüne balık taşıma mesaisi sürüyor
Çocuklar, izinlerini bayram alışverişinde geçirdi
YEREL HABERLER Çocuklar, izinlerini bayram alışverişinde geçirdi
Konya Büyükşehir Belediyesinden bayram önlemleri
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesinden bayram önlemleri
Başkan Kılca: "Bu yıl asfalt rekoru kıracağız"
YEREL HABERLER Başkan Kılca: "Bu yıl asfalt rekoru kıracağız"
MHP Meram'dan teşekkür
YEREL HABERLER MHP Meram'dan teşekkür
NEÜ’den çocuk diş hekimi danışma hattı
YEREL HABERLER NEÜ’den çocuk diş hekimi danışma hattı
Akşehir’de tedbirlere uymayanlara 151 bin lira ceza
YEREL HABERLER Akşehir’de tedbirlere uymayanlara 151 bin lira ceza
Konya’da filyasyon ekipleri dedektif gibi çalışıyor
YEREL HABERLER Konya’da filyasyon ekipleri dedektif gibi çalışıyor
SGK ve vergi borçlarına ödeme kolaylığı isteği
YEREL HABERLER SGK ve vergi borçlarına ödeme kolaylığı isteği
Konya Şeker'den çiftçiye 6 milyonluk bayram avansı
YEREL HABERLER Konya Şeker'den çiftçiye 6 milyonluk bayram avansı
"Hani bana" diyen çocuğun isteğini polis geri çevirmedi
YEREL HABERLER "Hani bana" diyen çocuğun isteğini polis geri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X