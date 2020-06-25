Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin geliştirdiği milli tohumlar toprakla buluşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin geliştirdiği milli tohumlar toprakla buluşacak

İHA

Türk tarımının lokomotif kurumlardan birisi olan 900 bin çiftçinin pancar kooperatiflerinin iştiraki Konya Şeker'in kurmuş olduğu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Şeker'in tohum şirketi Beta Ziraat ile birlikte tohumculukta tarihi adımlar atıyor.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin geliştirdiği milli tohumlar toprakla buluşacak

Türk tarımının lokomotif kurumlardan birisi olan 900 bin çiftçinin pancar kooperatiflerinin iştiraki Konya Şeker’in kurmuş olduğu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Şeker’in tohum şirketi Beta Ziraat ile birlikte tohumculukta tarihi adımlar atıyor.
Tohum ıslahında milliliğe büyük önem veren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, birçok üründe yüzde yüz yerli ve evrensel anlamda endüstriyel ve yüksek verimli, yüksek standartlı tohumların kazandırılması için çok önemli projeler yürütüyor. Bu yıl yemeklik kabak, kavun, buğday tohumlarında ciddi aşamalar kaydedildi ve tescil aşamasına yaklaşıldı. Bazıları 2021 yılında Türk çiftçisinin elinde olacak, 2021 yılı hasadıyla birlikte bütün aşamalarını tamamlayacak ve tescil süreci de tamamlanarak Türk ve dünya tarımının hizmetine sunulacak. Bununla birlikte hıyar, pancar, domates, biber gibi birçok üründe de ciddi tohum çalışmaları yürütülüyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde onlarca üründe yüksek verimli, uluslararası standartlarda tohumlar üretilmiş olacak. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin Konya Şeker ile yürüttüğü bu projeler için yüksek oranda kaynaklar ayrılıyor ve ülkemizin dünya tohum merkezi olması yolunda çok önemli projeler yürütülüyor.

“Tohumlar, bütün Türkiye’de yetiştirilebilecek”
Türkiye’nin her gün tartıştığı tarım ve hayvancılıkla ilgili birçok konuda, kısır tartışmaların dışına çıkan, laf değil, iş üreten Konya Şeker, Genel Başkan Recep Konuk’un talimatıyla tohum ıslahında da ciddi mesafeler kaydetti. Konya Şeker’in deneme tarlalarında üretilen ürünler, peyderpey tescillenip Türk ve dünya tarımının hizmetine sunulmuş olacak. 2016 yılından beri Çukurova Üniversitesi ile birlikte yürütülen buğday çalışmalarında ekmeklik, bisküvilik ve makarnalık olmak üzere ayrı ayı geliştirilen tohumların 2021 yılında tescil denemelerinin başlayacağını belirten Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, üretilen tohumların sadece Konya bölgesi için değil, Akdeniz, Doğu Anadolu, Marmara, Trakya, Ege bölgesi gibi farklı birçok bölgeye de uyumlu, güçlü ve yüksek verimli olduğunu söyledi. Yetiştirilen tohumların, evrensel standartta olduğunu ve birçok ülkeye ihraç da edilebileceğini belirten Çökmüş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kurucu Başkanımız Recep Konuk, Torku’nun da mimarı. Türkiye’de ilk, konsepti belli, amacı hedefi belli bir üniversite olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini kurmuştur. Bu modeli ülkemize kazandırdığı için kendisine müteşekkiriz. Sloganımız, ‘’bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite’’. Dolayısıyla ülkemizin ve insanımızın refahını yükseltecek çalışmalar gerçekleştiren, akademiyle uygulamayı bir araya getiren bir üniversite. Tohum ıslahı veya hibrit tohumlarda yüzde yüz yerliliği oluşturmak için ciddi projeler yürütüyoruz. Özellikle şeker pancarı, buğday gibi ürünlerde önemli mesafe kaydettik. Elbette diğer ürünlerde de çalışmalarımız yürüyor. Orta Anadolu’da ve Türkiye’nin her tarafında yaygın olarak üretilen buğdayda yürüttüğümüz çalışmalarda artık tescil aşamasına yaklaştık. Ekmeklik, bisküvilik, makarnalık buğday çeşitlerimizin iyileştirilmesi için Çukurova Üniversitesi ile işbirliği halinde çalışmalara başladık. Deneme tarlasında 1000’in üzerinde buğday hattı mevcut. Burada bütün Türkiye’ye hitap edecek çeşitlerimiz var. Büyük ihtimalle önümüzdeki yıl sonunda ilk çeşitlerimizi tescil için belirlemiş olacağız.”

“İklim şartlarına dayanıklı tohumlar üretiliyor”
Üretilen buğdayların, iklim koşullarına dayanıklı olduğunu belirten Prof. Dr. Çökmüş, “Çeşitleri belirlerken verimine ve kalite parametrelerine bakıyoruz. Bazı çeşitlerde protein değerlerinin de yüksek olması gerekiyor. Buğdayın dışında şeker pancarına da başladık. Verim ve fide denemeleri yapılıyor. Beta Ziraatın koleksiyonunu geliştirmek için kavun ıslahı çalışmalarına başladık. Bu çalışmada üçüncü yıla girdik. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Konya Şekere ait Beta Ziraat ile birlikte yürüttüğümüz kavun ıslahında önümüzdeki yıl ilk aday hatlarımızı elde etmiş olacağız. Yemeklik kabak ıslahını da yaptık. Domatesle ilgili çalışmalarımız başladı. Uygulama noktasında problemimiz yok. Çumra Şekere ait alanda üniversite olarak istediğimiz kadar araziyi kullanabiliyoruz” dedi.

“Tohum çeşitleri, 2021 yılında tescile hazır hale gelecek”
Proje çerçevesinde kavun ve kabak ıslahını yürüten Prof. Dr. Önder Türkmen de klasik ıslah yöntemlerinin bütün aşamalarını kullandıklarını, moleküler tekniklerden de azami derecede yararlandıklarını belirtti ve 2021 yılında çeşitlerin tescile hazır hale geleceğini söyledi. “Bu çeşitler yüzde 100 yerli ve milli tohumlar. Dünya standartlarında çeşitler olacak. Hem yurt içinde hem yurt dışında rekabet edebilecek çeşitler olacak. Hastalıklara dayanıklılık açısından, lezzet açısından, verim açısından kesinlikle evrensel çeşitlerle, çok uluslu firmaların ıslah ettiği çeşitlerle yarışabilecek çeşitler olacak” diyen Prof. Dr. Türkmen, “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ülkemizin tarım ve gıda alanındaki ilk ve tek ihtisas üniversitesidir. Bu bağlamda hem dünya standartlarında tarımsal eğitim hem de ülke tarımının problemlerine çözüm üretmek zaten üniversitemizin temel misyonudur. Tarımda tohumluk tedariki ve kendine yeterlilik son dönemde çok tartışılan ve ülkemizin öncelikleri arasında önemli bir konudur. Bu hedefler doğrultusunda ülkemizin en eski ve köklü tohumculuk firması olan Beta Ziraat A.Ş. ile yeni ve yerli sebze çeşitlerinin özelde Beta’ya, genelde ise ülkeye kazandırılması amacıyla 2018 yılında çalışmalarımıza başladık. Moleküler ve klasik ıslah yöntemleri ile Altınbaş ve Hasanbey tipi hibrit kavun çeşidini ıslah ettik” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göle atlayan kadını suya giren polisler kurtardı
YEREL HABERLER Göle atlayan kadını suya giren polisler kurtardı
Konya’da zehirlenme şüphesiyle yaklaşık 100 işçi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Konya’da zehirlenme şüphesiyle yaklaşık 100 işçi ...
Konya'da 97 fabrika çalışanı, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
YEREL HABERLER Konya'da 97 fabrika çalışanı, zehirlenme şüphesiyle ...
Op. Dr. Özpınar: “Erken tedaviyle oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz”
YEREL HABERLER Op. Dr. Özpınar: “Erken tedaviyle oldukça başarılı ...
Tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdüler
YEREL HABERLER Tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdüler
Evden çıkan yılan korkuya neden oldu
YEREL HABERLER Evden çıkan yılan korkuya neden oldu
Başkan Altay: "Konya, Türkiye’nin gıda güvenliğini sağlıyor"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Konya, Türkiye’nin gıda güvenliğini ...
Karatay’da örnek işbirliği
YEREL HABERLER Karatay’da örnek işbirliği
Yunak’ta doludan etkilenen araziler için çiftçilere uyarı
YEREL HABERLER Yunak’ta doludan etkilenen araziler için çiftçilere ...
Konya'da 2 mahalleye korona virüs karantinası
YEREL HABERLER Konya'da 2 mahalleye korona virüs karantinası
Konya’da restoran kundaklayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da restoran kundaklayan şüpheli yakalandı
Parkta 'yüksek sesle konuşma' cinayeti; sopayla dövüp, bıçakladılar
YEREL HABERLER Parkta 'yüksek sesle konuşma' cinayeti; sopayla ...
Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (4)
YEREL HABERLER Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (4)
Polisten kaçan sürücüye 13 bin lira ceza
YEREL HABERLER Polisten kaçan sürücüye 13 bin lira ceza
Yaralı kuşlar koruma altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kuşlar koruma altına alındı
Selçuk Üniversitesinde devir teslim
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde devir teslim
Kadir Şeker ikinci kez hakim karşına çıktı, tutukluluk hali devam Şeker ikinci duruşmada, mahkemede savunma yaptı “Üzgünüm böyle olmasını istemezdim, yaşıtlarım üniversiteye hazırlanıyor”
YEREL HABERLER Kadir Şeker ikinci kez hakim karşına çıktı, ...
Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (3)
YEREL HABERLER Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (3)
Sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye ceza kesildi
Başkan Çiğdem’den Konya’da teşekkür ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem’den Konya’da teşekkür ziyaretleri
Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (2)
YEREL HABERLER Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (2)
Üniversiteli genç tasarladığı makine ile günde 500 bin maske üreterek ihraç ediyor
YEREL HABERLER Üniversiteli genç tasarladığı makine ile günde 500 ...
Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında
YEREL HABERLER Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X