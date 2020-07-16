Tantavi’de 15 Temmuz Sergisi açıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ‘Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygıyla 15 Temmuz Destanı’ sergisi açtı.

Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde ‘Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygıyla 15 Temmuz Destanı’ sergisi açıldı. Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı’nın 15 Temmuz gecesinde ve sonraki süreçte Türkiye’nin farklı şehirlerinden çekip servis ettiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışına Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, STK temsilcileri, il ve ilçe teşkilat mensupları, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler ve şehit yakınları ile 15 Temmuz Gazisi İbrahim Özen katıldı.



“Hainlerin ihanetini, milletimizin kahramanlığını unutmayacak, unutturmayacağız”

Açılış öncesinde yaptığı konuşmada serginin; milletin silahlarını yine millete ve milletin iradesine çeviren hainlere 83 milyonun tek yürek olarak verdiği tarihi yanıt ile o geceki şehitleri ve gazileri asla unutmamak ve unutturmamak amacıyla açıldığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Yüce Milletimiz tarihi boyunca gördüğü en büyük ihanette de iradesini ve onurunu ezdirmemiş, onuruna sahip çıkmıştır. O gecenin şehitlerini, gazilerini ve diğer tüm kahramanlarını hafızalardan asla silmemek için çalışmakta bizlerin en büyük vazifesidir” diye konuştu. Bu gayretler çerçevesinde 15 Temmuz gecesi, FETÖ’cü ihanet şebekesine karşı alınan zaferin nasıl alındığını anlatan ‘Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygıyla 15 Temmuz Destanı’ sergisini açtıklarını belirten Başkan Kavuş, tüm Meramlılar ve Konyalıları 30 Temmuz tarihine kadar açık kalacak olan sergiyi görmeye davet etti.



“Yüce milletimizin her bir ferdi o gece tek yürek oldu”

Serginin düzenlendiği Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinin de kapılarını ilk olarak, hatırasını canlı tutmak adına 15 Temmuz Destanının yıldönümünde açtıklarını hatırlatan Başkan Kavuş, “Milletin silahlarını millete doğrultacak kadar alçalmış FETÖ’cü hainlerin darbe girişimini, sokakları, caddeleri, meydanları hınca hınç doldurarak, ölümü göze alarak bertaraf eden bu kahraman milletin o gece en büyük şansı Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmaktı. Başkanı milletine, milleti başkanına sarıldı, omuz omuza mücadele verdi. Vatanımızı, devletimizi, demokrasimizi, istiklal ve istikbalimizi yok etmek amacıyla darbe girişiminde bulunan hainlere onun liderliğinde karşı koyan milletimizin her bir ferdini, gösterdikleri kahramanlık için saygıyla selamlıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Böylesi büyük bir milletin evladı olmaktan ve böylesi yüce bir millete hizmet etmekten onur duyuyorum” diye konuştu.



“Milletimizin kararlılığının gelecek nesillere aktarılması çok önemlidir”

Böyle bir milletin mensubu olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Konya Valisi Vahdettin Özkan da, “Her şeyden önce bu binamızın aslına rücu edilmesi, tarihimizden südur edip gelen o medeniyetimizin aslında cisimleşmiş hali bu ata yadigarları. Geçen sene 15 Temmuz gibi önemli bir günde açılmış olan bu merkezde milletimizin destanları, kahramanlıkları, şahlanışı, hakka, hürriyete olan tutkusunun ifadesi olan simgelerle bu tür bir serginin açılması ayrıca bir anlamlı ve önemli. Milletimizin bu duygularının daim olması, bu kadim medeniyetimizin kararlılığının gelecek nesillere aktarılmasına vesile olması temennisiyle sergimizin hayırlı olmasını diliyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.

Vali Özkan’ın konuşmasının ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Misafirler 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu ayyıldızlı görseli, 15 Temmuz Destanını anlatan fotoğraf sergisini gezdi. O gecenin 3 boyutlu görselini de izleme fırsatı bulan katılımcılar ayrıca duvar yazılarıyla da duygularını paylaşma imkanı buldu. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezindeki ‘Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygıyla 15 Temmuz Destanı’ sergisi, 30 Temmuz’a kadar 10.00 ila 19.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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