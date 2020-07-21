Polis Akademisinden ilişiği kesilen 14 FETÖ mensubu hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Polis Akademisinden ilişiği kesilen ve örgüt mensubu olduğu tespit edilen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Polis Akademisinden ilişkileri kesilen ve örgüt mensubu olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile Konya merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.