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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılca: “Karatayımıza hizmet yakışıyor”

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi bir yandan ilçenin dört bir tarafında asfalt çalışmalarını sürdürürken bir yandan da alt yapı çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Kılca: “Karatayımıza hizmet yakışıyor”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi bir yandan ilçenin dört bir tarafında asfalt çalışmalarını sürdürürken bir yandan da alt yapı çalışmalarına devam ediyor.
Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2020 yılı için planlanan 200 bin tonluk asfalt hedefini tutturmak için gece gündüz çalışıyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında İsmilOvakavağı Mahalleleri arasındaki asfaltlama çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına Mengene Mahallesinde 2 kilometrelik alanda, Emirgazi Mahallesinde 1 kilometrelik alanda ve Ovakavağı Mahallesinde alt yapısı tamamlanan bölgelerde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım çalışmaları kapsamında Mengene, Emirgazi ve Ovakavağı Mahallelerinde asfalt serim çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Altyapı, üstyapı çalışmalarıyla birlikte sosyal belediyecilik anlayışımızı hemşehrilerimize hissettirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Karatay’a hizmet yakışıyor, biz de layıkıyla Karataylılara hizmetkar olmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

“Yollarımızın daha güvenli ve konforlu olması için çalışıyoruz”
Karatay'a artı değer katacak çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Başkan Kılca, “Karataylı hemşehrilerimizin hayat standartlarını daha da yükseltmek için asfaltlama, yol genişletme ve asfalt bakımonarım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaz aylarıyla birlikte daha da hızlandırdığımız çalışmalarımızla Karatay yollarının daha modern, konforlu ve güvenli olması uğraş veriyoruz. Bu kapsamda programa aldığımız İsmilOvakavağı Mahalleleri arasındaki yolda sıcak asfalt çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Ekiplerimiz bir taraftan da Mengene Mahallemizde 2 kilometrelik alanda, Emirgazi Mahallemizde 1 kilometrelik alanda ve Ovakavağı Mahallemizde alt yapı çalışmaları tamamlanan ana arterlerde sıcak asfalt serim çalışmasını gerçekleştiriyor. 2020 yılsonu 200 bin ton rakamına adım adım ilerliyoruz. Mengene, Emirgazi ve Ovakavağı Mahallerimizdeki çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamladıktan hemen sonra Karaaslandede Mahallemizde ve NakipoğluKöprübaşı Mahallelerimizi bağlayan Gedik Ahmet Paşa sokakta çalışmalarımızı yürüterek; yenilenen yollarımızı, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Karataylı hemşehrilerimizin en iyi hizmeti alabilmesi için yaz sıcaklarında gayretle çalışan, ter döken tüm ekiplerimize de teşekkürü bir borç bilirim" diye konuştu.

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