Konya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis şüpheliyi yakaladı. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde çok sayıda kamera kaydını inceledi. İncelemeler sonucunda İ.Ü. (19) hırsızlık şüphelisi olarak tespit edildi ve şüpheli takibe alındı. Şüphelinin 20 Temmuz 2020 tarihinde Yeni Mahalle’de girdiği evden doğal gaz kombisi ile LCD televizyon çalarak sattığının belirlenmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada kombiyi satın alan Ş.A. (34) da gözaltına alındı ve kombiye el konuldu. Şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Televizyonu satın alan ve gözaltına alınan A.O.’nun (50) evinde yapılan aramada ise çalıntı televizyon ile Kahramanmaraş’tan çalıntı olduğu tespit edilen bir motosiklet ele geçirildi. Televizyon ile motosiklete el konulurken; suç eşyası satın almaktan hakkında işlem yapılan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Televizyon ve kombi sahiplerine teslim edildi. Mağdur vatandaşlar, çalıntı eşyalarını bulup kendilerine teslim eden polise teşekkür etti.

Soruşturma kapsamında, İ.Ü.’nün F.K.’ya (25) da çalıntı bir motosiklet sattığının tespit edilmesi üzerine şahsın evinde yapılan aramada çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli İ.Ü.’nün birçok eve girerek kombi, televizyon, mutfak eşyaları, halı ve çeyiz eşyaları çalarak sattığını tespit etti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen şüpheli İ.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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