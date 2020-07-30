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Filyasyon ekibine saldırmaktan tutuklanan site yöneticisi, kimlik de sormuş

DHA

Filyasyon ekibine saldırmaktan tutuklanan site yöneticisi, kimlik de sormuş


Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da bir hastanın oturduğu siteye kontrol amaçlı giden filyasyon ekibine, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, araçlarına tekme atarak zarar verdiği iddia edilen site yöneticisi Metin K. (48), 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı. Resmi araçla gelen ve üzerlerinde üniforma olan filyasyon ekibine kimlik de soran Metin K. ifadesinde, "Üzerlerinde üniforma dışında yaka kartı veya kimlik yoktu. Benim onlara kimlik sormam birkaç kez karşı siteye aynı şekilde dolandırıcı gelmesindendir" diyerek kendisini savundu.
Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Diş hekimi olan ve gönüllü olarak Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyason ekibinde görev yapan Selçuk Hakbilen (40), beraberindeki bir hemşire ve şoförle birlikte, bir kişiyi kontrol etmek amacıyla Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı araçla siteye geldi. Site yönetici olduğunu belirtilen ve belediyede şoför olarak çalışan Metin K., yanlarına gelerek kime geldiklerini sordu. Hakbilen'in, hasta hakları nedeniyle bunu söylemeyeceğini belirtmesi üzerine Metin K, iddiaya göre tehdit ve hararetlerde bulunarak ekibi binadan dışarı çıkardı. Metin K., daha sonra ekibin geldiği araca tekme attı. Selçuk Hakbilen, polisi arayarak Metin K.'den şikayetçi oldu. Metin K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 
'KÜFREDİP, ARACI TEKMELEDİ'
Selçuk Hakbilen yaşadıklarını verdiği ifadesinde şu sözlerle anlattı:
"Sitede ikamet eden kişiyi kontrol için Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı araçla adres önüne geldik. Sağlık personeli kıyafetiyle adrese giriş yapacağım sırada, yanıma gelen şahıs, 'Ben apartman yöneticisiyim. Kime geldiğinizi bana söylemek zorundasınız' dedi. Ben bu konunun beni aştığını, emniyet görevlileri ve Sağlık Müdürlüğü yetkilileri dışında kimseye bilgi veremeyeceğimi, hasta mahremiyeti açısından bu bilgilerin verilemeyeceğini söyledim. Ben koridorda ilerlediğim esnada arkamdan kimin dairesine geldiğimi öğrenmeye çalıştı. Bunun uygun olmadığını söyledim. Kapıyı açacaksanız buyurun açın, yoksa koridoru boşaltın, dedim. Bunun üzerine bana kimliğinizi gösterin, sizin hırsız olmadığınızı ne bileyim, dedi. 'Ben, resmi kıyafetle, resmi arabayla nasıl hırsızlığa geleyim' dedim? Bunun üzerine 'çıkan lan dışarı' diye bağırarak beni bina dışına kadar kovaladı. Polisi arayacağımı söyledim. Bu sırada şahısta maske yoktu ve sosyal mesafe kuralına uymuyordu. Benim üzerime yürüyerek küfürler etti. Araca bindiğimde de aracın kapısını tekmeledi." 
Selçuk Hakbilen, yönetici Metin K. hakkında da şikayetçi oldu. 
'POLİS ÜNİFORMASI GİYİP HIRSIZLIK YAPAN VAR'
Metin K. ise verdiği ifadesinde karşı sitesine daha önce bu şekilde dolandırıcıların geldiğini bu nedenle gelen ekibe kimlik sorduğunu ileri sürdü. Metin K., "İşten eve gelmiştim. Bina bahçesine Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı bir araç girdi. Bir kadın ve bir erkek aşağıya indi. Üzerlerinde üniforma dışında yaka kartı veya kimlik yoktu. Site içerisine girdiler. 'Sitemiz şifreli, ben site yöneticisiyim yardımcı olayım' dedim. Gerek yok, dediler. Kime geldiklerini sorduğumda, söylemek istemediler. Yanlarında beklerken madem yöneticisin kapıyı aç, dediler. Ben, böyle davranırsan neden açayım, kime geldiysen bas zile gir o zaman, dedim. Erkek sağlıkçı el işaretiyle o zaman yanımdan uzaklaş çık dışarıya, dedi. Ben de bunun üzerine 'Sen kimi kovuyorsun? Burası benim sitem. Madem sağlık ekibisin, kimliğini göster' dedim. O da 'Üniformam var ya belli olmuyor mu?' dedi. Ben de polis üniforması giyip hırsızlık yapan var, dedim. Madem kimlik göstermiyorsun, çık dışarıya dedim. Bana ismimi sordu, ben ismimi söyledim. Ben sordum, ismini söyledi. Benim onlara kimlik sormam birkaç kez karşı siteye aynı şekilde dolandırıcı gelmesindendir. Ben doktora kesinlikle küfretmedim. Doktor, şoföre polisi ara, dedi. Bende site bahçesinden çıkmasını söyledim. Doktor araca bindiğinde bana küfredince ben sinirle araca tekme attım. Doktoru kovalamadım. Doktordan şikayetçiyim" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin K., çıkarıldığı Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-07-30 10:02:56

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