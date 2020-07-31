Katil zanlısı, babası gözleri önünde ölen İzzet'i de taş attığı için öldürmüş



Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da bayram alışverişinden dönen Mevlüt Çakır (35) ve oğlu İzzet´in (10) öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan Hasan Aygün´ün, tüfekle 3 ateş edip Mevlüt Çakır´ı öldürdüğü, yaralanan oğlu İzzet´in başına da tüfeğin namlusuyla vurduğu belirtildi. Aygün'ün ifadesinde, ''Kendi aracımın içerisinden 1 el, dışından da 2 el ateş ettim. Çocuk ölmedi. Çocuk bana taş atınca kafasına tüfeğin namlusuyla iki kez vurdum. Silahı bir kuyuya attıktan sonra çocuğa yaptığımdan dolayı pişman oldum. Arabamla hastaneye götürmek için yola çıktım. Çocuğu yolda ambulansa teslim ettim. Sonra öldüğünü öğrendim" dediği belirtildi.

Olay, salı günü saat 17.00 sıralarında Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selçuklu ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Tepekent Mahallesi'nde oturan 1'i kız, 3 çocuk babası besici Mevlüt Çakır dişi ağrıyınca, oğlu İzzet Çakır'ı da yanına alıp plakasız motosikletiyle Kadınhanı ilçesine gitti. Bayram alışverişi de yaptıktan sonra eve dönmek için yola çıkan Mevlüt Çakır'a bir çeşmenin yanında av tüfeğiyle ateş açıldı. Silahlı saldırıda başından yaralanan Mevlüt Çakır olay yerinde, başından darbe alan oğlu İzzet Çakır da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzzet'in Çakır'ın geçen yıl geçen yıl kalbinin delik olması nedeniyle ameliyat olup, hayata tutunduğu belirtildi.

BABA VE OĞLUNUN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mevlüt Çakır ve oğlu İzzet Çakır'ın, son görüntüleri ortaya çıktı. Baba ve oğulun diş tedavisi ve bayram alışverişi için gittikleri Kadınhanı ilçesinde motosikletle caddeden geçme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, saldırının ardından yaralı İzzet Çakır'ı hafif ticari aracıyla, olay yerine gelmek üzere olan ambulansa taşıdığı belirlenen Hasan Aygün ile öldürülen Mevlüt Çakır'ın amcasının oğlu M.Ç., eşi E.Ç., R.K. ve M.T.'yi gözaltına aldı. 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Hasan Aygün cinayeti itiraf etti. Jandarmanın Aygün'ün evinde yaptığı aramada da kirli çamaşırların içerisinde kanlı kıyafetler bulundu.

HEM ATEŞ ETMİŞ HEM DE BAŞINA NMALUYLA VURMUŞ

Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine olay yerinde keşif yaptırılan Hasan Aygün, baba ve oğlunu nasıl öldürdüğünü anlattı. Ablasının Mevlüt Çakır'ın ağabeyi ile evli olduğu öğrenilen Aygün, "Mevlüt ile aramızda 4-5 aydır husumet vardı. Olay günü Mevlüt ile yolda karşılaştık. Beni çeşmenin başına çağırdı. Bana küfredince baba ve oğluna yönelik arabanın içinden 1 el, arabanın dışından da 2 el ateş ettim. Ateş ettiğimde çocuk ölmedi. Çocuk bana taşla saldırmaya çalıştı. Ben de bunun üzerine sinirlenip tüfeğin namlusuyla kafasına hızlıca iki kez vurdum. Olay yerinden kaçarak tüfeği bir kuyuya attım" dedi.

ÇOCUĞA YAPTIĞINDAN PİŞMAN OLMUŞ

Çocuğa yaptıklarından dolayı pişmanlık duyup tekrar olay yerine gelen Hasan Aygün, İzzet Çakır'ı hafif ticari aracına alıp, yolda ambulansa teslim ettiğini anlattı. Aygün, "Silahı attıktan sonra İzzet'e yaptıklarımdan dolayı pişmanlık duydum. Arabamla tekrar olay yerine döndüm. İzzet çok kan kaybetmişti. İzzet'i hafif ticari aracıma alarak koltuğa yatırdım.112'yi arayarak yaralı olduğunu anlattım. İzzet'i yolda ambulansa teslim ettim. Sonra öldüğünü öğrendim" dediği belirtildi.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Aygün, Kadınhanı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-07-31 10:05:40



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