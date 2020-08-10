Küçük Bilal hayata tutunamadı, babası 'Meleğim cennete uçtu' diyerek paylaştı



Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA´nın Halkapınar ilçesinde, su kanalına düşüp, 200 metre sürüklenen ve yapılan kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen Bilal Taha Gözüküçük (11) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, iki gün önce saat 17.00 sıralarında İvriz Mahallesi´nde, fındıklık mevkisindeki piknik alanı yakınından geçen kanalda meydana geldi. Ailesiyle bölgeye piknik için gelen Gözüküçük, kanal kenarında oyun oynarken suya düştü. Akıntıya kapılan Gözüküçük, 200 metre suda sürüklendikten sonra, elektrik santrali yükleme kapağı korkuluklarında görevliler ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Baygın olarak kurtarılan Gözüküçük'e, ilk müdahaleyi piknik alanında bulunan doktor yaptı. Kalbi durduğu belirlenen ve doktorun yaptığı kalp masajıyla hayata dönen Gözüküçük, olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi´ne götürülerek, tedaviye alındı.

'MELEĞİM CENNETE UÇTU'

Ereğli'deki tedavisinin ardından Konya'daki Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Bilal Taha Gözüküçük, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi ise baba Serdar Gözüküçük sosyal medya hesabından, 'Meleğim cennete uçtu' diyerek duyurdu. Küçük çocuğun yarın defnedileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-08-10 17:33:23



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