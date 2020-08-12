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Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

DHA

Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı


Atilla MEMİŞ/YUNAK, (Konya), (DHA)KONYA´nın Yunak ilçesinde, 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.  
Kaza, Yunak Akşehir yolunun 6´ncı kilometresinde meydana geldi. Halil İbrahim Öz yönetimindeki 06 BKL 203 plakalı otomobil ile Halil İçen yönetimindeki 42 Y 1423 plakalı otomobil, Koçyazı mevkisindeki kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Öz ve İçen ile Esma Akın, Fadime Öz, Abdülkadir Öz ve İbrahim Öz yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, sevk edildi. Yaralılar, Akşehir ve Konya'daki hastanelere götürüldü. Ağır yaralı olan Esma Akın, ambulans helikopterle sek edildiği hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ
2020-08-12 16:03:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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