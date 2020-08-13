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Başkan durakta canlı kamera sistemi ile korona uyarısı yaptı, halk şaşırdı

DHA

Başkan durakta canlı kamera sistemi ile korona uyarısı yaptı, halk şaşırdı


Tolga YANIK/ KONYA, (DHA)KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'de yerel yönetimlerde ilk kez uygulanan 'durakta canlı kamera sistemi' ile vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor. Aniden ekrana yansıyan Başkan Altay'ı gören vatandaşlar önce şaşkınlık yaşıyor, ardından karşılıklı görüşme yapıyor.
Pandemi sürecinde hem dezenfeksiyon çalışmalarını hem de toplumsal duyarlılık çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de yerel yönetimlerde ilk kez uygulanan 'durakta canlı kamera sistemi'ni hayata geçirdi. Belediye, şehrin en kalabalık merkezlerinden Alaaddin Tepesi´ne yakın bir otobüs durağındaki dijital ekrana, canlı kamera sistemi kurarak maske ve sosyal mesafeyi korumak için vatandaşlara canlı uyarılar yapıyor. Aniden ekrana yansıyan Başkan Altay'ı karşılarında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Başkan Altay, canlı yayında maske kontrolü yaparak, maskesiz dolaşanları uyararak, koronavirüse karşı duyarlı olma çağrısı yapıyor.
'ÜLKEMİZDE BİR İLK'
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Canlı yayın sistemi kurarak otobüs duraklarında başlattığımız teknolojik hizmet bu alanda ülkemizde bir ilk. Pandemi sürecinde koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için her türlü imkanı kullanmaya devam edeceğiz. Koronavirüs belasından kurtulmak, salgının artış hızını kesmek için gereken her imkanı seferber ediyoruz. Bu salgından kurtulup, eski rahat günlerimize elbet döneceğiz. Vatandaşlarımızın bu süreçte sabırlı olmalarını ve kurallara uymalarını rica ediyorum" dedi.
Başkan Altay´ın canlı yayına katılması ve duraktaki vatandaşlarla görüşme yapması şaşkınlıkla karşılandı. Başkan Altay´ı otobüs durağındaki ekranda canlı olarak gören vatandaşlar ilk anda şaşkınlıklarını gizleyemezken, uygulamayı beğendiklerini ve maske ve sosyal mesafe kuralına uyacaklarını ifade etti.
FARKLI NOKTALARA DA KURULMASI HEDEFLENİYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan teknolojik kamerayla canlı takip uygulamasının farklı noktalara da kurularak yangınlaştırılması hedefleniyor. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte gerek toplu ulaşım araçlarında, gerekse esnaf ziyaretleri ile koronavirüs tedbirlerini yerinde inceleyerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. 
  DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-08-13 09:57:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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