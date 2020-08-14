Pandemide davranış araştırması; maske stoklayıp, dışarıda yenilmiyor, asansör tercih edilmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide davranış araştırması; maske stoklayıp, dışarıda yenilmiyor, asansör tercih edilmiyor

DHA

Pandemide davranış araştırması; maske stoklayıp, dışarıda yenilmiyor, asansör tercih edilmiyor


Tolga YANIKHasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA)KONYA Necmettin Erbakan Üniversitesi  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Dilmaç ve ekibinin 7 bölge, 40 il ve 726 kişi üzerinde yaptığı çalışma, koronavirüs ile birlikte alışkanlıkların değiştiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, koronavirüsle birlikte vatandaşlar, maske stoklayıp, yanında sürekli dezanfektan taşımaya başladı. Büyük çoğunluk dışarıda yemek yeme ya da sipariş etme sıklığını azaltırken, kapalı alanlardan kaçanlar asansöre binmiyor.  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Arş. Gör. Dr. Tolga Seki ve Yüksek Lisans Öğrencisi Furkan Kurnaz, pandemi sürecinde, bireylerin psikolojik iyi oluş düzeylerinde koronavirüs korkusunun, obsesif kompulsif davranışların ve sıkıntıyı tolere etmenin etkisini ortaya çıkarmaya yönelik 7 bölge, 40 il ve 468'i kadın 258'i erkek olmak üzere toplam 726 kişi üzerinde araştırma yaptı. Araştırmada katılımcıların yüzde 55.4'ü olan 402 kişi salgın sürecinde maske stokladığını söyledi. Yanında sürekli dezenfektan bulunduranların oranı ise 478 kişi ile yüzde 65.8 oldu. Katılımcıların 609´u yani yüzde 86.9'u da salgın sürecinde dışarıda  yemek yeme ya da sipariş etme sıklığının azaldığını ifade etti.
Prof. Dr. Dilmaç araştırma ile ilgili şunları söyledi:
"7 bölgede ve 40 ilde gerçekleştirdiğimiz bir çalışma oldu. Katılımcıların yüzde 55.4'ü bu pandemi sürecinde maske stokladığını gördük. Maske stoklayan bireylerin koronavirüs korkusunun diğer bireylere göre daha fazla olduğunu gördük. Katılımcıların yüzde 65.8'inin ise yanlarında sürekli olarak dezenfaktan bulundurmaları da dikkat çekici bir bulgu. Şehiriçi yolculuklarında, bir yerlere gittiklerinde kesinlikle bu kişiler yanlarında dezanfekten taşıyor. Araştırmaya katılanların 98.9'u dışarıdan içeriye girdiklerinde ellerini yıkama, dezanfekte etme ihtiyacı duymaktadır. Bu bireylerin kendilerine koronavirüsün buluşma riskinin daha fazla olduğunu düşünmekte ve olası sonuçları da bireylerin psikolojik anlamda yaşamlarına olumsuz etki etmektedir."  
'KATILIMCILARIN HİJYENİK ÜRÜNLER STOKLADIKLARINI GÖRDÜK'
Katılımcıların yüzde 41'inin pandemiden sonra çok daha fazla hijyenik madde aldıkları ve depoladıklarının da ortaya çıktığını belirten Dilmaç,"Katılımcıların yüzde 93.3'ü hapşıran, öksüren insanlardan kaçınma davranışı geliştirdiklerini ifade ediyor. Bu davranışların daha önce fazla olmadığını söylüyorlar. Bu da koronavirüsün bulaşma riskini azaltmaya yönelik, bu sürecin koronavirüs bulaştıracağına dair ipuçlarından kaynaklı bir davranışa yönlendirdiğini görüyoruz. Bu tür bireylerde koronavirüs korkusunun diğerlerine göre daha fazla olduğunu göstermekte.  Katılımcıların yüzde 41'i pandemiden sonra çok daha fazla hijyenik madde aldıklarını ve depoladıklarını söylüyorlar. Pandemiden sonra kişilerin alışverişlerindeki öncelikleri değişmiş, önceliklerinde artık hijyenik maddeler, temizlik ürünlerini alıp depolamaya başlamışlar. Buda koravirüsün getireceği buluşma riskine yönelik tehdit algılarından kaynaklı ve geliştirilebilir korkudan kaynaklı olduğunu ifade edebiliriz. Bunları aldıkları zaman kendilerini güvende  hissediyorlar" diye konuştu.  
'ASANSÖR KULLANMA ORANI VE DIŞARDA YEMEK YEME ORANI AZALDI'
Araştırma ile birçok kişinin artık asansöre binmeyip, dışarda yemek yeme alışkanlığını terk ettiklerinin de ortaya çıktığını ifade eden Bülent Dilmaç, şöyle konuştu: 
"Araştırmaya katılanların yüzde 45.7'sinin asansör kullanma oranı azalmıştır. Kapalı ortamlarda, dar alanlarda birkaç kişinin bir arada olması, mesafenin de kısıtlı olduğu süreçlerde salgının çok daha fazla yayılabileceğinden, bulaşma riskinin fazla olduğunu düşünen yüzde 45.7'sinin artık bu süreçte asansör kullanmadığını görüyoruz. Bu ciddi bir orandır. Katılımcıların yüzde 89.9'unun da artık toplu taşıma araçlarını kullanmadığını görüyoruz. Mümkün olduğu kadar bireysel araçlarını kullanıyorlar. Mesafe kısaysa yürüyerek veya bisikletle gideceği yerlere gidiyorlar. Bakıldığı zaman toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin yanından bile geçilmiyor. Çok daha dar alanlarda çok daha fazla kişilerin olduğu görülüyor. Bulaşma riskinin çok ciddi anlamda yayıldığı ortamlardan biridir taşıma araçları. Araştırmaya katılanların yüzde 86.9'u artık dışarıda yemek yeme alışkanlığını değiştirmiş durumda. Bundan önce sürekli dışarıda yemek yeme alışkanlığı olan bireylerin yüzde 86.9'u dışarıda yemek yeme alışkanlığını bırakmışlardır. Çünkü toplu yerlerde bir arada yemek yemenin koronavirüs sürecinde bulaşıcı rol oynayacağını düşünerek bireylerin bu süreçte yeme alışkanlığını değiştirmiştir" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında yer alan Konya'da vatandaşlar, yanlarında yedek maske taşıdıklarını, ellerini sürekli olarak dezenfekte ettiklerini, sürekli olarak temizlik ürünü aldıklarını söyleyerek farklı alışkanlıklar edindiklerini belirttiler.DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIKHasan DÖNMEZ
2020-08-14 09:19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay, İSO İkinci 500’e giren Konyalı firmaları kutladı
YEREL HABERLER Başkan Altay, İSO İkinci 500’e giren Konyalı ...
İbrahim Sehic, İttifak Holding Konyaspor´da
YEREL HABERLER İbrahim Sehic, İttifak Holding Konyaspor´da
Konyaspor’a Boşnak kaleci
YEREL HABERLER Konyaspor’a Boşnak kaleci
İttifak Holding Konyaspor, Uğur Demirok ile sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor, Uğur Demirok ile sözleşme ...
Konyaspor, Uğur Demirok ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Uğur Demirok ile 2+1 yıllık sözleşme ...
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Hiç geçmediği İstanbul'daki köprüden 9 kez ceza yiyen aracın cezası durduruldu
YEREL HABERLER Hiç geçmediği İstanbul'daki köprüden 9 kez ceza yiyen ...
Başkan Adil: “Esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır”
YEREL HABERLER Başkan Adil: “Esnafımız günlük masraflarını dahi ...
Konya Şeker´in merkez kampüsü yeni yaşam ve cazibe merkezi statüsüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Konya Şeker´in merkez kampüsü yeni yaşam ve cazibe ...
Konya Şeker’in merkez kampüsü yeni yaşam ve cazibe merkezi statüsüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Konya Şeker’in merkez kampüsü yeni yaşam ve cazibe ...
Kılca: “Halkımız için yaptığımız her güzel iş bizi de mutlu ediyor”
YEREL HABERLER Kılca: “Halkımız için yaptığımız her güzel iş bizi de ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Hiç geçmediği İstanbul’daki köprüden 9 kez ceza yedi
YEREL HABERLER Hiç geçmediği İstanbul’daki köprüden 9 kez ceza yedi
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Konya'da düğün dönüşü kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da düğün dönüşü kaza: 3 yaralı
Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni
YEREL HABERLER Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni
Başkan durakta canlı kamera sistemi ile korona uyarısı yaptı, halk şaşırdı
YEREL HABERLER Başkan durakta canlı kamera sistemi ile korona ...
Kontrolden çık süt tankeri devrildi
YEREL HABERLER Kontrolden çık süt tankeri devrildi
Uzman Dr. Gönülalan: “Tiroid hormonlarının fazla olması da bir hastalıktır”
YEREL HABERLER Uzman Dr. Gönülalan: “Tiroid hormonlarının fazla ...
Muay thai antrenörü, 3 kız öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı
YEREL HABERLER Muay thai antrenörü, 3 kız öğrencisine cinsel ...
Yrd. Doç. Dr. Çimen: “Kalp hastalıklarının önlenmesinde tarama çok önemli”
YEREL HABERLER Yrd. Doç. Dr. Çimen: “Kalp hastalıklarının ...
Türkiye’de bir ilk: “Konya’da korona virüse canlı takipli önlem” Konya’da canlı yayınla “Başkan uyarıyor” devri
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk: “Konya’da korona virüse canlı ...
Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme
YEREL HABERLER Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme
Konya Şehir Hastanesi'nde ilk bebek dünyaya geldi
YEREL HABERLER Konya Şehir Hastanesi'nde ilk bebek dünyaya geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X