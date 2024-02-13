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        Konya'da bir gencin silahla öldürülmesiyle ilgili davada 3 sanığa hapis cezası verildi

        Konya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 sanık, müebbet ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:10 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:10
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        Konya'da bir gencin silahla öldürülmesiyle ilgili davada 3 sanığa hapis cezası verildi
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        Konya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 sanık, müebbet ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

        Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde Abdullah Atlı'nın (23) öldürülmesine ilişkin duruşmaya, tutuklu sanıklar Alparslan A, Rabia T, Tuğçe E. ile taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

        Söz verilen sanıklardan Alparslan A, maktulün kendisinden aldığı para karşılığında uyuşturucu vermediğini, aralarındaki husumetin buradan kaynaklandığını iddia etti.

        Olay günü sadece konuşmak istediğini öne süren Alparslan A, "Bir el silah sesi gelince o anın şaşkınlığıyla hedef gözetmeden ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Böyle bir olaya sebep olduğum için çok pişmanım." ifadesini kullandı.

        Sanıklardan Rabia T. de öldürme kastı taşımadığını, korkutmak amacıyla ayak bölgesine doğru ateş ettiğini savunarak, "Amacım öldürmek olsaydı daha yakın mesafede baş veya göğüs bölgesine ateş ederdim." dedi.

        Sanıklardan Tuğçe E. de sanıklarla arkadaş olduğunu ama olayla ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

        Duruşmada açıklanan mütalaada, Alparslan A. ve kız arkadaşı Rabia T'nin suçunun sabit olduğu kaydedilerek, sanıkların müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Tuğçe E'nin de "suça yardım etme"den 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Mahkeme heyeti, sanıklardan Alparslan A'ya müebbet hapis cezası vererek, herhangi bir indirim uygulamadı. Rabia T'ye verilen müebbet hapis cezası, "iyi hal" indirimiyle 25 yıla düşürüldü. Tuğçe E. de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi'nde 31 Aralık 2022'de Abdullah Atlı, arkadaşının aracından indiği sırada çevreden açılan ateşle vurulmuş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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