Konya’da cinayet

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, İvriz yolu üzeri Yazlık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle R.D. ile Fatih Çetinkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.D, Fatih Çetinkaya’ya tabancayla ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Çetinkaya, ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı R.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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