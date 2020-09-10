Akşehir’de okullara hijyen malzemeleri dağıtımı

Konya’nın Akşehir ilçesinde yüz yüze eğitim planlaması çerçevesinde okullara hijyen malzemeleri dağıtıldı.

Tüm dünyayı saran Covid19 virüsü karşısında alınan önlemler kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ödenekle Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce temin edilen çamaşır suyu, sıvı el sabunu, yüzey temizleyici, ULV makine ve ateş ölçer gibi temizlik ve hijyen malzemelerinin temsili dağıtımının yapıldığı program; Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, şube müdürleri ile okul ve kurum yöneticilerinin katılımıyla yapıldı. Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Topaloğlu, yüz yüze eğitim için bakanlık tarafından yapılan planlamayı hatırlatarak, ateş ölçer ve dezenfektan makinelerinin okullarda eksiksiz olarak bulundurulacağını belirtti.

Konuşmanın ardından, hazırlanan hijyen malzemeleri okulların yöneticilerine teslim edildi.

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