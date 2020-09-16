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Kadir Şeker, 3'üncü kez hakim karşısında

DHA

Kadir Şeker, 3'üncü kez hakim karşısında


Tolga YANIK/KONYA, (DHA) KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve 19 yıla kadar hapsi istenen Kadir Şeker'in (20) yargılandığı davada 3'üncü duruşma başladı. 
Olay,  5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. 
19 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANIYOR
Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.
Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu cezaevinden  SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) katılırken, solanda ailesi, öldürülen Özgür Duran'ın ailesi ve taraf avukatları yer aldı.  Saat 09.45 sıralarında başlayan duruşmada son tanığın dinlenmesi ve Cumhuriyet savcısının mütalaa vermesi bekleniyor. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-09-16 09:57:24

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