Konyaspor’un yeni stadyum sponsoru MEDAŞ

Konyaspor, daha önce formanın sırt, kol ve şortunda yer alan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) ile 3 yıllığına stadyum isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Konyaspor ile MEDAŞ arasında yapılan stadyum isim sponsorluğu için imza töreni düzenlendi. Stadın toplantı salonunda gerçekleşen imza töreninde konuşan Konyaspor Genel Sekreteri Güven Öten, son yıllarda ülkeye ve şehre her anlamda büyük katkılar sağlayan MEDAŞ ve ona bağlı diğer şirketler ile Konyaspor arasındaki bağın her geçen sezon daha da güçlendiğini belirtti.



"Konyaspor’un yolunu bundan sonra MEDAŞ aydınlatacak"

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, 6 senedir Konyaspor'a sponsor olduklarını ve sponsorluğun kapsamının her geçen yıl daha da arttığını söyleyerek, "Konyaspor, ilimizin en büyük markalarından biri, bu markayı desteklemek bizi son derece memnun ediyor. Bu sene stadyumumuza MEDAŞ ismini veriyoruz. Herkesin malumu stadyumumuz Türkiye'nin en iyi stadyumu. Bu yönden de bizim için çok değerli. Sponsorluğumuzun Konyaspor'a uğurlu, şanslı ve hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah MEDAŞ Stadyumu'nda güzel galibiyetler alırız. En büyük temennimiz, virüs illetinden kurtulup maçlarımıza seyircimizin gelmesidir. Her iki tarafa da bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Konyaspor’un yolunu bundan sonra MEDAŞ aydınlatacak" şeklinde konuştu.

