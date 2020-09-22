KONESOB yeni logosuna kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KONESOB yeni logosuna kavuştu

İHA

KONESOB yeni logosuna kavuştu

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB)’nin yeni logosu belirlendi.
2018 yılında göreve gelen KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve Yönetim Kurulu, kurumsallaşmanın önemine binaen yeni bir logo arayışına gitti. Kurumsal kimlik, resmi yazışmalar ve sosyal medyada kullanılmak üzere çalışmalara hız veren KONESOB’un yeni logosu kısa bir süre önce belirlendi.
Yeni logoyla ilgili açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Logo, bir ürünün, firmanın, kurumun ya da hizmetin harf ve resimsel ögeler kullanılarak sembolleştirilmesidir. Logo sade, kolay anlaşılır, hatırlanması kolay ve mümkün olduğunca az sayıda renkten oluşmalı ki her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilmeli, çok büyük ölçülerde dağınık görünmemeli ve her türlü yüzeyde okunabilir olmalıdır. Konya Esnaf Odaları Birliğimizin logosunu tasarlarken bu kurallar çerçevesinde estetik kullanışlı ve etkileyici bir logo tasarlamaya çalıştık” dedi.
Logonun kurumların kimliğini yansıtan en önemli görsel öge olduğuna dikkat çeken Karabacak, “Bu yüzden kurumun geçmişini, bu gününü ve geleceğini simgelemelidir. Bu yüzden yeni logomuzun Birliğimizi on yıllarca taşıyabilecek nitelik ve nicelikte olmasını arzuladık. Yeni logomuz hem tarihimizden hem kültürümüzden izler taşımalı hem de geleceğe ışık anlamında modern olmalıydı. Tüm bunların yanında odalar birliğimizin adına uygun olarak ‘birliği’ simgelemeliydi. Bu düşünceler ışığında; en başında yüzyıllarca milletimizin devleti olan ve başkenti Konya’yı vurgulayan Selçuklu Devleti’nin motifini logonun ana gövdesinde konumlandırdık. Özellikle Selçuklu yıldızının 8 köşeli olması bize 8’li motifi kullanmamız gerektiğini söylüyordu. Logodaki tarihe olan saygılı anlatımımızı bu şekilde sağladık. Selçuklu motifinin tam ortasına yine Konya deyince ilk akla gelen Mevlana ve Mevleviliğin ana simgelerinden olan ‘’semazen’’ şeklini yerleştirdik. Böylelikle hem Konya vurgusuna ve kültürümüze atıfta bulunduk. Semazeni ortaya çıkaran yuvarlağı ise yeniden doğuşun ve enerjinin simgesi olan ‘güneş’ algısıyla bütünleştirdik. Semazen figürünün etrafını saran el ele tutuşmuş sikkeleri ise el ele tutuşan birlik olan ahiler olarak vurguladık. Esnaf odaları birliğimizin ruhuna uygun ahiliği bu çizgilerle ortaya çıkarmış olduk. Böylelikle birlik ve kardeşlik temasını tamamladık. Esnaf ve Sanatkar deyince; akla çalışmayı ve üretkenliği getiren ilk sembollerden olan ‘’dişli’’ ögesini son derece ahenkli bir biçimde motifimizin etrafındaki kombinasyona uygun modernlikte resmettik. Kuruluş yılımız olan 1954‘ü yine logonun içinde uyumlu bir şekilde yerleştirdik. Motifteki ovallikle birbirini tamamlayan yazı karakteri tipografik olarak mükemmel bir birliktelik sağladı” diye konuştu.

KONESOB logosunda kullanılan renkler
Birliğin logosunda kullanılan renkler hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Karabacak, “Turkuaz, diğer adıyla Türk mavisi adını, Türkiye topraklarında bulunan turkuaz mineralinden alır. Batılılar bu mineralin taşına, ‘Türk olan, Türk’e özgü’ anlamına gelen Turkuaz adını vermiş. Türklerle özdeşleşmiş bir renk olan turkuaz, dünyanın pek çok ülkesinde Türk rengi olarak tanınır. Turkuaz, soğuk bir renk olduğu için sakinleştirici etkiye sahiptir. Selçuklu ve Osmanlı döneminde muhteşem camileri süsleyen çinilerde, turkuaz renginin tercih edildiğini görürüz. Dinginliğin, ferahlığın, dengenin rengi olan ve modası hiç geçmeyen bir renk olan turkuazı biz de logomuzun ana rengi olarak kullanmayı uygun gördük. Doğanın rengi olan yeşil, denge ve uyumun rengi olmasının yanı sıra güvenin rengi olarak tercih edilir. Dinlendirici ve huzur veren özelliğe sahiptir. Anadolu’da kıyafetlerde sıklıkla kullanılan yeşil, örf ve adetlere, bağlılığa işaret eder. Ayrıca farklı araştırmalara göre de yeşil rengin algısı başarı ve sakinliktir. Bu nedenle bu rengin tonlarının birçok alanda kullanıldığını görürüz. Kısaca ilk bakışta Konya diye bağıran detaylara inince tarih ve kültür kokan ama bir o kadar da sadeliğinden taviz vermeyen bir logo ortaya çıktı. Yeni logomuz Konyamıza ve tüm esnafımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatice'nin katili, 8 yıl sonra başka bir olaya karışınca yakalandı (2)
YEREL HABERLER Hatice'nin katili, 8 yıl sonra başka bir olaya ...
Yunak'ta yüz yüze eğitim dersleri başladı
YEREL HABERLER Yunak'ta yüz yüze eğitim dersleri başladı
Konya’da 2 hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da 2 hırsızlık olayına karışan şüpheli ...
Başkan Pekyatırmacı altyapı çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı altyapı çalışmalarını inceledi
Karatay Belediyesinde yeni zabıta memurları göreve başladı
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinde yeni zabıta memurları göreve ...
Bisiklet tekeri hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Bisiklet tekeri hırsızlığı kamerada
Hüyük’te haşhaş üreticisinin kota sorunu çözüme kavuştu
YEREL HABERLER Hüyük’te haşhaş üreticisinin kota sorunu çözüme ...
Niğde'deki deprem Konya'yı da etkiledi: 10 ev hasar gördü
YEREL HABERLER Niğde'deki deprem Konya'yı da etkiledi: 10 ev hasar ...
Konya'da yüz yüze eğitimin ilk günü başladı
YEREL HABERLER Konya'da yüz yüze eğitimin ilk günü başladı
Konya Büyükşehir Sağlık Mahallesinin 4,5 kilometrelik yolu tamamladı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Sağlık Mahallesinin 4,5 kilometrelik ...
Konya Büyükşehir’den bin 154 muhtara hijyen seti
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den bin 154 muhtara hijyen seti
8 yıl önce öldürülen 13 yaşındaki kızın katili yakalandı
YEREL HABERLER 8 yıl önce öldürülen 13 yaşındaki kızın katili ...
FETÖ'nün TSK askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün TSK askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 ...
AK Parti Konya’da Sarayönü İlçe Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Konya’da Sarayönü İlçe Kongresi yapıldı
Hatice'nin katili, 8 yıl sonra başka bir olaya karışınca yakalandı
YEREL HABERLER Hatice'nin katili, 8 yıl sonra başka bir olaya ...
Eski belde belediye başkanı Covid-19’a yenik düştü
YEREL HABERLER Eski belde belediye başkanı Covid-19’a yenik düştü
TFF 2. Lig: 1922 Konyaspor: 0 - Sakaryaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: 1922 Konyaspor: 0 - Sakaryaspor: 1
Taşkent mezbahaneye kavuşuyor
YEREL HABERLER Taşkent mezbahaneye kavuşuyor
Yılın Türkiye Ahi Çırağı yine Konya’dan
YEREL HABERLER Yılın Türkiye Ahi Çırağı yine Konya’dan
İspanya’dan dünya turuna çıkan bisiklet tutkunu Türkiye’yi geziyor
YEREL HABERLER İspanya’dan dünya turuna çıkan bisiklet tutkunu ...
Far avı yapan 3 kişiye 11 bin lira ceza
YEREL HABERLER Far avı yapan 3 kişiye 11 bin lira ceza
Başkan Pekyatırmacı: "Derslerinizi iyi öğrenin, değerlerinizden uzak kalmayın"
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: "Derslerinizi iyi öğrenin, ...
Oğluna tekme atan çocuğu çocuğu tekme tokat dövdü
YEREL HABERLER Oğluna tekme atan çocuğu çocuğu tekme tokat dövdü
Ahmet Bestil: "Şeker fabrikaları yaşatılmalı"
YEREL HABERLER Ahmet Bestil: "Şeker fabrikaları yaşatılmalı"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X