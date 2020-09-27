Şehit Güdendede'nin ismi Konya'da polis merkezine verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Güdendede'nin ismi Konya'da polis merkezine verildi

İHA

Şehit Güdendede'nin ismi Konya'da polis merkezine verildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2017 yılında düşen helikopterde şehit olan polis memuru Azam Güdendede'nin ismi, Konya’da yeni yapılan Köprübaşı Polis Merkezi’ne verildi.
Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Azam Güdendede Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, şehit Azam Güdendede’nin isminin polis merkezine verilmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Binanın açılışında kamu hizmetini güvenli bir şekilde vatandaşa sunmanın manevi zevkini yaşadıklarını ifade eden Vali Özkan, bu vesileyle bütün şehitleri rahmetle andıklarını kaydetti.
Şehit Azam Güdendede'nin babası Adem Güdendede ise şehitlerin isimlerinin yaşatılmasına vesile olanlara teşekkür etti.
İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ise, emniyet müdürlüğünün zamanla değişen suç türleriyle ilgili olarak daha etkin bir mücadele için hızlı ve çağın yeniliklerine ayak uydurma anlamında Konya’nın huzurlu imajını devam ettirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Hızlı hizmet vermek amacıyla yeni polis merkezi amirliklerine ihtiyaç olduğunu belirten Aydın, “Bu ihtiyacı zamanla karşılamaya çalışıyoruz. Bugün açılışını yapmış olduğumuz polis merkez amirliği gerek mimarisi gerek teknik donanımıyla vatandaşımızın işlemlerini hızlandıracak bir bina olmuştur. Huzur şehri Konyamıza güvenli şehir anlayışını oluşturmak için polis teşkilatı olarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, yapılan binanın Konya belediyelerinin başarısının güzel örneklerinden birisi olduğunu aktardı. Çevrede ne eksik varsa onu tamamlamak için uğraştıklarını anlatan Altay, “Karatay Belediyesi bugün güzel bir binanın açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. Konya belediyeciliği sadece parklar, bahçeler ve yollardan ibaret değil aslında. Marka oluşturmaya ve şehrimizin tüm eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Başta sağlık, eğitim, emniyet, sosyal hayat ve spor alanları olmak üzere eksikleri tamamlamak için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, yeni polis merkezinin polis teşkilatına hayırlı olmasını diledi. Başkan Hasan Kılca, "Yapımını tamamlayarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettiğimiz Şehit Azam Güdendede Polis Merkezimizin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Kamu hizmetinin sağlanmasına katkı sunacak olan binamız, emniyet mensuplarına yakışır bir bina oldu" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek polis merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Törene, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü
İsmail Kartal: “Beşiktaş’ı iyi analiz ettik”
YEREL HABERLER İsmail Kartal: “Beşiktaş’ı iyi analiz ettik”
İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçının ardından
Sergen Yalçın: “Ağır bir mağlubiyet aldık”
YEREL HABERLER Sergen Yalçın: “Ağır bir mağlubiyet aldık”
Süper Lig: Konyaspor: 4 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 4 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş : 4-1
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş : 4-1
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK ...
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK ...
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
Şüpheli şahısın üzerinden eroin çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli şahısın üzerinden eroin çıktı
Durdurulan şüpheli araçtan pompalı tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Durdurulan şüpheli araçtan pompalı tüfek ele ...
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ...
İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçından notlar
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçından notlar
Başkan Altay Kubbe-i Hadra’daki restorasyon çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Altay Kubbe-i Hadra’daki restorasyon ...
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu tamamlandı
YEREL HABERLER Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu tamamlandı
MHP Konya il kongresi yapıldı MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: “Demirtaş’a güzelleme yapıyorlar. Neyin şerefi, ne madalyası? Siz kime hizmet ediyorsunuz"
YEREL HABERLER MHP Konya il kongresi yapıldı MHP Genel Başkan ...
Beyşehir Gölü'nde ödüllü fotoğraf yarışması yapıldı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nde ödüllü fotoğraf yarışması yapıldı
Dutlu Ala Balık Restoran kısa sürede balıkseverlerin gözdesi oldu
YEREL HABERLER Dutlu Ala Balık Restoran kısa sürede balıkseverlerin ...
Aydınlatma direğine çarpan otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarpan otomobil alev alev yandı
Kaçak define kazısında elektrik akımına kapılarak öldü
YEREL HABERLER Kaçak define kazısında elektrik akımına kapılarak ...
Konya’da sahte altın tozuyla dolandırıcılık: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da sahte altın tozuyla dolandırıcılık: 4 ...
Selçuklu'da ağaç budama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Selçuklu'da ağaç budama çalışmaları sürüyor
Medova Hastanesi Göz Merkezi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Medova Hastanesi Göz Merkezi hizmete açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X