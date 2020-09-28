Başkan Altay TEKNOFEST’te dereceye giren takımları kutladı

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TEKNOFEST 2020’de dereceye girerek Konya’nın gururu olan takımları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Konya Bilim Merkezi’ndeki ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanan teknoloji takımlarını da ziyaret eden Başkan Altay, gençlere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

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