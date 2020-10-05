İttifak Holding Konyaspor'da çifte imza

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA,(DHA)- İttifak Holding Konyaspor milli stoper Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Çalık´ı kadrosuna kattı. 8 kez milli formayı giyen Ahmet Çalık bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemelerinde toplamda 174 kez sahaya çıkan Ahmet Çalık, İttifak Holding Konyaspor´da 6 numaralı formayı giyecek.
Yeşil-beyazlı ekip, kaleci Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Konyaspor U21, Samsunspor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda görev alan Eray Birniçan, 34 numaralı formayı giyecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ahmet Çalık imza töreni
-Ahmet Çalık formayla poz vermesi
-Eray Birniçan imza töreni
-Eray Birniçan formayla poz vermesiDHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-10-05 11:53:41
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