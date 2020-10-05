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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İttifak Holding Konyaspor'da çifte imza

DHA

İttifak Holding Konyaspor'da çifte imza


Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA,(DHA)- İttifak Holding Konyaspor milli stoper Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Çalık´ı kadrosuna kattı. 8 kez milli formayı giyen Ahmet Çalık bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemelerinde toplamda 174 kez sahaya çıkan Ahmet Çalık, İttifak Holding Konyaspor´da 6 numaralı formayı giyecek.
Yeşil-beyazlı ekip, kaleci Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Konyaspor U21, Samsunspor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve  Alanyaspor gibi takımlarda görev alan Eray Birniçan, 34 numaralı formayı giyecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ahmet Çalık imza töreni
-Ahmet Çalık formayla poz vermesi
-Eray Birniçan imza töreni
-Eray Birniçan formayla poz vermesiDHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-10-05 11:53:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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