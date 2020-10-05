Çatı tamir ederken düşerek yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde çatı tamiratı yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı.

Olay, Sofuhane Mahallesi Rüştü Ergen Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda tadilat yapan S.A. bastığı zeminin çökmesi sonucu beton zemine düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine adrese ambulans sevk edildi. Yaralanan S.A. çatıdan indirilerek ambulansa taşındı. S.A. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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