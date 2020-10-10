Bakan Kurum: “Konyamız, sağlık ve termal turizminin de başkenti olacaktır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum: “Konyamız, sağlık ve termal turizminin de başkenti olacaktır”

İHA

Bakan Kurum: “Konyamız, sağlık ve termal turizminin de başkenti olacaktır”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karatay Termal Tesisi’nin Konya’yı cazibe merkezi ve turizm başkenti haline getireceğini söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da Karatay Termal Tesisleri'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Murat Kurum, özellikle Covid19 sürecinden sonra dünyanın ve alışkanlıkların değişime uğradığını söyledi. Turizme dair bakış açılarında da köklü bir anlayış değişikliği yaşandığını anlatan Bakan Kurum, “Bugün dünyanın her ülkesinden insanlar; kalabalık, aşırı hareketli, yoğun programlı klasik turizmin yerine daha sakin, daha izole, daha sağlıklı alternatif turizm seçeneklerine yöneliyorlar. Devletler, insanların değişen bu ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyorlar. Bu alternatif turizm seçenekleri arasında; özellikle doğayı ve sağlığı temel alan termal turizm yeni dönemde çok çok önemli bir konuma ulaşmış durumda. İşte Konyamız da ülkemizin en zengin termal alanlarına sahip şehirlerinin başında geliyor. Ilgın’dan Köşkköy’e, Cihanbeyli’den İsmil’e, Demirkent’ten Beyşehir’e, Ereğli’den, Hüyük ve Tuzlukçu’ya kadar çok zengin bir jeotermal ağımız var. Yani; Konya’nın üstü, insanlığa nasıl tarihi, kültürel, manevi şifalar sunuyorsa; Konya’nın altı da termal kaynaklarıyla, sıcak sularıyla insanlığa şifa sunuyor” dedi.

“Konya’ya yıllık 3.5 milyon turist geliyor”
Konya tarihi hamamlarıyla ve kaplıcalarıyla son derece zengin bir şehir olduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Hülasa; Konya’nın üstü de altı da şifa dolu. Şimdi Konya’nın bu yüksek şifalı su potansiyelini; tarih, doğa ve kültür turizmiyle birlikte Konya turizminin en önemli parçası yapmanın tam vaktidir. Bu anlamda; belediyelerimizle birlikte Konya’nın jeotermal kaynaklarını, termal turizmin durumunu, geleceğini ve varsa sorunlarının çözümünü hemen gerçekleştirecek, ihtiyaç duyulan ne varsa ivedilikle yerine getireceğiz. Bakanlık olarak, Konya’nın bu konuda yapacağı tüm yatırımlara destek vereceğiz. Fakat ben tam da bu noktada bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Konyamız uygun coğrafi konumu, ulaşım imkanları ve zengin turistik varlıkları ile turizme hakikaten çok elverişli. Konya’ya yıllık 3.5 milyon turist geliyor” ifadelerini kullandı.

“Tatil köyümüzde 7 bloktan oluşan 112 dairemiz bulunuyor”
Konya'da konaklama sayısının yeterli seviyede olmadığını anlatan Bakan Kurum, “Henüz istediğimiz seviyede değil. Bizim bu ziyaretçilerimizi şehrimizde daha uzun süreler misafir etmemiz, onların şehrimizde daha uzun süre konaklamalarını sağlamamız şart. Bunun yolunun ise Konyamızın termal tesislerinin arttırılmasından, kalitesinin güçlendirilmesinden geçtiğine yürekten inanıyorum. Özellikle termal tesislerde hasta ve ziyaretçiler için tüm imkanların bir arada sunuluyor olması konaklama ve geceleme sayısını da arttıracaktır. İşte İsmil termal tatil köyümüzde 7 bloktan oluşan 112 dairemiz bulunuyor, her odaya termal su veriliyor” diye konuştu.

“Konyamız, sağlık ve termal turizminin de başkenti olacaktır”
Kuracakları termal tesislere değinen Bakan Kurum, “İsmil’de olduğu gibi spor tesisleri, kongre merkezleri, camiler, restoranlar, baybayan yüzme havuzları, geniş otoparklar, yürüyüş ve çocuk oyun alanları gibi temel sosyal imkanların tamamını aynı anda sağlamalıyız. Hiçbir eksiğimiz olmamalı. Tesislerimizin hepsi birer yaşam alanı, yaşam kompleksi olmalı. Misafirlerimize bu imkanları sağladığımız takdirde Allah’ın izniyle Selçuklu başkenti Konyamız, sağlık ve termal turizminin de başkenti olacaktır. Buna inanıyorum. Başkanlarımıza güveniyorum. Her zaman yanlarında olduğumuzun da sözünü buradan veriyorum. İnşallah Karatay İsmil Termal Tatil Köyümüz; Konyalı kardeşlerimiz için, Konya’ya gelecek misafirlerimiz için inşallah bir şifa kaynağı olacak. Tesisimiz, şehrimizin ekonomisine çok büyük katkı sunacak” diye konuştu.
Tatil köyünün aynı zamanda Mevlana Türbesi, Meke Gölü, Çatalhöyük, Boncuklu Höyük, İsmil Lale Tarlaları gibi tarihi, doğal ve kültürel alanlara çok yakın olduğunu aktaran Bakan Kurum, tesisin her türlü ulaşım imkanına sahip olmasıyla Karatay’da bir çekim alanı olacağını ve Konya’nın cazibesine cazibe katacağını sözlerine ekledi.

"Her odada hijyenik ve özel termal havuz bulunmaktadır"
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, termal turizm alanında Konya’ya yeni bir cazibe merkezi kazandırmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını kaydetti. Tesisin Hazreti Mevlana’ya, Boncuklu ve Çatalhöyük’e, İsmil Lale Tarlaları’na ve Meke Gölü’ne komşu olduğunu kaydeden Başkan Kılca, “Termal tesisimiz şehir merkezine 30 dakika yakınlıkta yer almaktadır. Karatay Termal Tatil Köyümüz, 100 bin metrekarelik bir alanda kurulmuştur ve 7 bloktan oluşmaktadır. Villa tarzında toplamda 112 odası bulunan tesislerimizdeki her odada hijyenik ve özel termal havuz bulunmaktadır. 2+1 ve 1+1 olan odalarımız, yarım mutfak şeklinde tasarlanmıştır. 200 kişilik modern ve yöresel lezzetleriyle şık restoranımız, 100 ve 500’er kişilik kongre merkezimiz, büyük salonlarımız ve teras bölümleriyle birçok önemli toplantı ile organizasyonlara ev sahipliği yapacaktır. Türk Hamamı, sauna, buhar odası, SPA merkezi ve masaj imkanlarıyla misafirlerimize eksiksiz bir hizmet verecek tesislerimizde bay, bayan ve çocuklar için ayrı ayrı havuzlarımız bulunmaktadır. Bu havuzlarımız, Konya’nın en büyük termal havuzlarıdır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum: “19 yıl boyunca; birçok kez dikenli yollardan geçtik”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “19 yıl boyunca; birçok kez dikenli ...
Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi istişare toplantısı ...
Bakan Kurum, Konya’da özel sektör temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Konya’da özel sektör temsilcileriyle bir ...
Bakan Kurum: "6 bin 435 sosyal konut inşa ediyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "6 bin 435 sosyal konut inşa ediyoruz"
Bakan Kurum: Müjdeler olsun, büyük Türkiye şafağı sökmüştür
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Müjdeler olsun, büyük Türkiye şafağı ...
Konyaspor’da izokinetik ve kuvvet testleri yapıldı
YEREL HABERLER Konyaspor’da izokinetik ve kuvvet testleri yapıldı
Hüyük'te korona virüs demetimi yapıldı
YEREL HABERLER Hüyük'te korona virüs demetimi yapıldı
Ereğli'de 21 bekçi daha göreve başladı
YEREL HABERLER Ereğli'de 21 bekçi daha göreve başladı
Konya’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Türkiye’nin ilk Güvenli Turizm Belgesi ‘Kafe Meram’a
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk Güvenli Turizm Belgesi ‘Kafe Meram’a
Konya’da 34 bin 190 adet ekstasy hap ele geçirildi Zehir tacirleri narkotik polisinden kaçamadı
YEREL HABERLER Konya’da 34 bin 190 adet ekstasy hap ele ...
Beyşehir’de hünnap meyvesi üretimi yaygınlaştırılacak
YEREL HABERLER Beyşehir’de hünnap meyvesi üretimi yaygınlaştırılacak
Op. Dr. Atabekoğlu: “Son zamanlarda meme kanseri sıklığının arttığını tespit ediyoruz"
YEREL HABERLER Op. Dr. Atabekoğlu: “Son zamanlarda meme kanseri ...
Konya’da kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da kaçak silah operasyonu
Konya'da 93 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Konya'da 93 kişi karantinaya alındı
Konya’da gösteri yürüyüşü gibi toplu etkinliklere Covid-19 yasağı
YEREL HABERLER Konya’da gösteri yürüyüşü gibi toplu etkinliklere ...
Konya'da yerli ve milli susamların ilk hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Konya'da yerli ve milli susamların ilk hasadı yapıldı
Çorap içine gizledikleri uyuşturucu hapla yakalandılar
YEREL HABERLER Çorap içine gizledikleri uyuşturucu hapla ...
Çorap içine gizledikleri uyuşturucu hapla yakalandılar
YEREL HABERLER Çorap içine gizledikleri uyuşturucu hapla ...
Konya’da iş yerlerine Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Konya’da iş yerlerine Covid-19 denetimi
Karapınar Güneş Santrali SCADA Merkezi için mimari proje yarışması düzenleniyor
YEREL HABERLER Karapınar Güneş Santrali SCADA Merkezi için mimari ...
2 kişinin testi pozitif çıktı, tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar bölgesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER 2 kişinin testi pozitif çıktı, tarım işçilerinin ...
Dünyanın maskesi Türkiye’den
YEREL HABERLER Dünyanın maskesi Türkiye’den
Konya’da kaçak akaryakıt operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da kaçak akaryakıt operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X