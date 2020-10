Bakan Kurum: “Konyamız, sağlık ve termal turizminin de başkenti olacaktır”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karatay Termal Tesisi’nin Konya’yı cazibe merkezi ve turizm başkenti haline getireceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da Karatay Termal Tesisleri'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Murat Kurum, özellikle Covid19 sürecinden sonra dünyanın ve alışkanlıkların değişime uğradığını söyledi. Turizme dair bakış açılarında da köklü bir anlayış değişikliği yaşandığını anlatan Bakan Kurum, “Bugün dünyanın her ülkesinden insanlar; kalabalık, aşırı hareketli, yoğun programlı klasik turizmin yerine daha sakin, daha izole, daha sağlıklı alternatif turizm seçeneklerine yöneliyorlar. Devletler, insanların değişen bu ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyorlar. Bu alternatif turizm seçenekleri arasında; özellikle doğayı ve sağlığı temel alan termal turizm yeni dönemde çok çok önemli bir konuma ulaşmış durumda. İşte Konyamız da ülkemizin en zengin termal alanlarına sahip şehirlerinin başında geliyor. Ilgın’dan Köşkköy’e, Cihanbeyli’den İsmil’e, Demirkent’ten Beyşehir’e, Ereğli’den, Hüyük ve Tuzlukçu’ya kadar çok zengin bir jeotermal ağımız var. Yani; Konya’nın üstü, insanlığa nasıl tarihi, kültürel, manevi şifalar sunuyorsa; Konya’nın altı da termal kaynaklarıyla, sıcak sularıyla insanlığa şifa sunuyor” dedi.



“Konya’ya yıllık 3.5 milyon turist geliyor”

Konya tarihi hamamlarıyla ve kaplıcalarıyla son derece zengin bir şehir olduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Hülasa; Konya’nın üstü de altı da şifa dolu. Şimdi Konya’nın bu yüksek şifalı su potansiyelini; tarih, doğa ve kültür turizmiyle birlikte Konya turizminin en önemli parçası yapmanın tam vaktidir. Bu anlamda; belediyelerimizle birlikte Konya’nın jeotermal kaynaklarını, termal turizmin durumunu, geleceğini ve varsa sorunlarının çözümünü hemen gerçekleştirecek, ihtiyaç duyulan ne varsa ivedilikle yerine getireceğiz. Bakanlık olarak, Konya’nın bu konuda yapacağı tüm yatırımlara destek vereceğiz. Fakat ben tam da bu noktada bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Konyamız uygun coğrafi konumu, ulaşım imkanları ve zengin turistik varlıkları ile turizme hakikaten çok elverişli. Konya’ya yıllık 3.5 milyon turist geliyor” ifadelerini kullandı.



“Tatil köyümüzde 7 bloktan oluşan 112 dairemiz bulunuyor”

Konya'da konaklama sayısının yeterli seviyede olmadığını anlatan Bakan Kurum, “Henüz istediğimiz seviyede değil. Bizim bu ziyaretçilerimizi şehrimizde daha uzun süreler misafir etmemiz, onların şehrimizde daha uzun süre konaklamalarını sağlamamız şart. Bunun yolunun ise Konyamızın termal tesislerinin arttırılmasından, kalitesinin güçlendirilmesinden geçtiğine yürekten inanıyorum. Özellikle termal tesislerde hasta ve ziyaretçiler için tüm imkanların bir arada sunuluyor olması konaklama ve geceleme sayısını da arttıracaktır. İşte İsmil termal tatil köyümüzde 7 bloktan oluşan 112 dairemiz bulunuyor, her odaya termal su veriliyor” diye konuştu.



“Konyamız, sağlık ve termal turizminin de başkenti olacaktır”

Kuracakları termal tesislere değinen Bakan Kurum, “İsmil’de olduğu gibi spor tesisleri, kongre merkezleri, camiler, restoranlar, baybayan yüzme havuzları, geniş otoparklar, yürüyüş ve çocuk oyun alanları gibi temel sosyal imkanların tamamını aynı anda sağlamalıyız. Hiçbir eksiğimiz olmamalı. Tesislerimizin hepsi birer yaşam alanı, yaşam kompleksi olmalı. Misafirlerimize bu imkanları sağladığımız takdirde Allah’ın izniyle Selçuklu başkenti Konyamız, sağlık ve termal turizminin de başkenti olacaktır. Buna inanıyorum. Başkanlarımıza güveniyorum. Her zaman yanlarında olduğumuzun da sözünü buradan veriyorum. İnşallah Karatay İsmil Termal Tatil Köyümüz; Konyalı kardeşlerimiz için, Konya’ya gelecek misafirlerimiz için inşallah bir şifa kaynağı olacak. Tesisimiz, şehrimizin ekonomisine çok büyük katkı sunacak” diye konuştu.

Tatil köyünün aynı zamanda Mevlana Türbesi, Meke Gölü, Çatalhöyük, Boncuklu Höyük, İsmil Lale Tarlaları gibi tarihi, doğal ve kültürel alanlara çok yakın olduğunu aktaran Bakan Kurum, tesisin her türlü ulaşım imkanına sahip olmasıyla Karatay’da bir çekim alanı olacağını ve Konya’nın cazibesine cazibe katacağını sözlerine ekledi.



"Her odada hijyenik ve özel termal havuz bulunmaktadır"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, termal turizm alanında Konya’ya yeni bir cazibe merkezi kazandırmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını kaydetti. Tesisin Hazreti Mevlana’ya, Boncuklu ve Çatalhöyük’e, İsmil Lale Tarlaları’na ve Meke Gölü’ne komşu olduğunu kaydeden Başkan Kılca, “Termal tesisimiz şehir merkezine 30 dakika yakınlıkta yer almaktadır. Karatay Termal Tatil Köyümüz, 100 bin metrekarelik bir alanda kurulmuştur ve 7 bloktan oluşmaktadır. Villa tarzında toplamda 112 odası bulunan tesislerimizdeki her odada hijyenik ve özel termal havuz bulunmaktadır. 2+1 ve 1+1 olan odalarımız, yarım mutfak şeklinde tasarlanmıştır. 200 kişilik modern ve yöresel lezzetleriyle şık restoranımız, 100 ve 500’er kişilik kongre merkezimiz, büyük salonlarımız ve teras bölümleriyle birçok önemli toplantı ile organizasyonlara ev sahipliği yapacaktır. Türk Hamamı, sauna, buhar odası, SPA merkezi ve masaj imkanlarıyla misafirlerimize eksiksiz bir hizmet verecek tesislerimizde bay, bayan ve çocuklar için ayrı ayrı havuzlarımız bulunmaktadır. Bu havuzlarımız, Konya’nın en büyük termal havuzlarıdır” şeklinde konuştu.

