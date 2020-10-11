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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum Harmancık Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisin açtı

İHA

Bakan Kurum Harmancık Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisin açtı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bünyesinde kapalı pazar alanı, emekliler lokali ve 4 ayrı spor salonu bulunan Harmancık Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi.
Yapımı Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Harmancık Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıldı.
Açılış öncesi bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Meram Belediyesi tarafından inşa edilen tesisin Meram’a çok yakıştığını kaydederek, “Her hizmetin en iyisini ve en güzelini hak eden Meram’a bu tesislerimiz gibi daha nicelerini kazandıracağız. Şehirlerin geleceği şehri eminlerin kalemiyle yazılır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş, Konya’nın ve Meram’ın geleceğine yön verecek yüksek azmi ortaya koyuyorlar. Bizde bakanlık olarak Konyamızın, Meramımızın, başkanlarımızın ve teşkilatlarımızın her zaman yanındayız. 2023’e kadar, Konya’nın hafızasında ve gönlünde iz bırakacak projelerin her birini hayata geçirmek en büyük arzumuz ve hedefimiz. Yüzlerce yeni proje ile yeni Konya’nın ve yeni Meram’ın ihyasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yeni Konya ve yeni Meram şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

“Harmancık kapalı pazar yeri ve sosyal tesisi katılımcılardan tam not aldı”
Konuşmanın ardından misafirler kurdelayı Bakan Kurum ile birlikte kesti. Açılışın ardından Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve beraberindekilere Harmancık Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisini gezdirerek bilgi verdi. Bakan Kurum ziyareti esnasında Meram Belediye Spor Kulübü sporcusu gençlerin okçuluk ve wushu branşlarında sergiledikleri gösterileri takip etti. Okçulukta maharetini de gösteren Bakan Kurum başka bir salonda Konya Milletvekili Selman Özboyacı’nın koruduğu kaleye şut denemesi yaptı. Bakan Kurum ve beraberindeki misafirler tesisi bir hayli beğenirken, Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü günün ve tesis açılışı hatırası olarak Bakan Kurum’a Meram Belediye Spor Kulübü forması hediye etti. Katılımcılar bu gezinin ardından daha sonra AK Parti Meram İlçe Kongresi toplantısına geçti.

"Tesis 6 milyon 554 bin 900 TL'ye mal oldu"
Tesis, Harmancık Mahallesinin yanı sıra Lalebahçe ve Karahüyük Mahallelerine de rahatlıkla hizmet verebilecek. 7 bin 600 metrekare arsa üzerinde 4 bin 844 metrekarelik bir inşaat alanına sahip tesis 6 milyon 554 bin 900 TL’ye mal oldu. Tesisin 3 bin 116 metrekaresini oluşturan kapalı pazar alanında sebze ve tuhafiye olmak üzere 79 esnaf ve 155 tezgah bulunuyor. Pazar alanı dışında ise bin 60 metrekareden oluşan ve Meram Belediye Spor Kulübü bünyesinde futsal, voleybol, basketbol, badminton, cimnastik, taekwando, judo, güreş, okçuluk, wushu ve fitness gibi birçok farklı branşta hemşehrilerimizin spor yapabilecekleri 4 ayrı spor salonu yer alıyor. Ayrıca, tesiste 141 metrekare emekliler lokali ile 442 metrekareden den oluşan 5 bağımsız ticari alan da bulunuyor.
Açılışa Bakan Murat Kurum’un yanı sıra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Konya Milletvekilleri Gülay Samancı, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Ziya Altunyaldız, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ile Meram Belediyesi Meclis Üyeleri, Ak Parti Meram İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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