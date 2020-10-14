Kulu’da yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Konya’nın Kulu ilçesinde, bir evin bitişiğindeki mutfak olarak kullanılan tandır damında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Karapınar Mahallesinde Necmi Alp'e ait evin bitişiğinde bulunan mutfak olarak kullanılan tandır damında saat 21.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yanık kokusu ve komşuların haber vermesi üzerine dışarıya çıkan aile, çatının yandığını gördü. Yangın itfaiyeye bildirilirken, aile ve komşular söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında mutfak eşyaları, diğer malzemeler ve çatı zarar gördü.

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