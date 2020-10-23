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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seydişehir'de 2 büyük yatırımın temeli atıldı

İHA

Seydişehir'de 2 büyük yatırımın temeli atıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir ilçesinde esnafla ve vatandaşlarla buluşarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak Seyyid Harun Veli Çevre Düzenlemesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın üstlendiği Millet Bahçesi’nin temel atma törenlerine katıldı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir’e değer katacak iki önemli yatırımın temel atma törenine katılarak, ilçe esnafıyla ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Seyyid Harun Veli Çevre Düzenleme Çalışması temel atma töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2014 yılında uygulanmaya başlanan Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte ilçelerde önemli değişikliler olduğunu belirtti.
Bugüne kadar Seydişehir’e Büyükşehir Belediyesi olarak 189 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Prestij caddeler, mahalle yolları, şehir konakları, atık su arıtma tesisleri, cephe sağlıklaştırması olmak üzere birçok proje hayata geçti. İtfaiye binamızı tamamladık. KOMEK binamız tamamlanmak üzere. Spor salonu inşaatına devam ediyoruz. Seydişehir Belediyemizle istişare halinde ilçemizin tüm eksiklerini gidermek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Tüm ilçelerde olduğu gibi Seydişehirimizin de çehresi değişmeye başladı” ifadelerini kullandı.

"Burası eski cazibeli günlerine tekrar kavuşacak"
Seyyid Harun Veli Türbesi çevresi üzerinde uzun süredir çalıştıklarını anlatan Başkan Altay, “Seydişehir’in kalbi, kurucusu olan Seyyid Harun Veli Hazretlerinin türbesinin ve camisinin bulunduğu mekanda atıyor. Biz de buradaki eski yapıların kamulaştırılması ve yeni bir düzenlemeyle hayata geçirilmesi için bir çalışma yürütüyoruz. Şu anda birinci etabın temel atma törenindeyiz. Buraya güzel bir kafeterya, çevre düzeni ve ziyarete gelenlerin faydalanacağı bir sosyal tesis yapılacak. İkinci etapla ilgili sadece üç binamız kaldı kamulaştırma için. İnşallah o bölgede bir meydan düzenlemesiyle birlikte Seyyid Harun Veli Hazretleri’nin türbesi ve camii etrafı düzene girmiş olacak. Arasta’nın da yapılmasıyla birlikte burası adeta eski cazibeli günlerine tekrar kavuşmuş olacak. İlçe başkanımızla, belediye başkanımızla koordineli şekilde Seydişehirimizin yarınlarını inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Temeli atılacak tesisin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Seyyid Harun Veli Hazretlerine yakışan bir ortam oluşturuyoruz"
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, “Bu projeyi 2014’te göreve geldiğimiz günden itibaren Büyükşehir Belediyemizle beraber çalışmaya başladık ve bugün kamulaştırmaların büyük çoğunluğu bitti. İkinci etabın da kamulaştırmalarının yüzde 90’nı tamamlandı. Eksik kalanları da yine Büyükşehir Belediyemizle beraber tamamladıktan sonra önümüzdeki yıllarda Seyyid Harun Veli Hazretleri‘ne yakışan bir ortamı oluşturmuş olacağız. Hem yaşam alanı hem tarihi dokunun korunması hem de Arasta Çarşısı’nın yeniden can kazanması ile 34 tane güzel işi birlikte tamamlayıp Seydişehir’in hizmetine açmış olacağız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 bin 700 metrekare alanda yaptırılacak; kafeteryası, süs havuzu, anfisi, kamelyaları ve yeşil alanlarıyla yaklaşık 2.7 milyon liraya mal olacak Seyit Harun Veli Çevre Düzenlemesinin temeli dualarla atıldı.

Seydişehir Millet Bahçesi'nin de temeli atıldı
Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilecek Millet Bahçesi’nin temel atma törenine katılan Başkan Altay, burada yaptığı konuşmada millet bahçelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla şehirlere kazandırıldığını söyledi. Konya’da eski stadyumun bulunduğu alanda çok güzel, Türkiye’ye örnek bir millet bahçesinin yapımına başlandığını anımsatan Başkan Altay, “İnşallah gelecek yıldan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Ayrıca ilçelerimizde de millet bahçeleri hızla yükseliyor. 143 bin metrekarelik alanda 33 milyon lira bedelle ihale edilen Seydişehir Millet Bahçesi’nin içinde; düğün salonu, kafeteryalar, spor salonları, tenis kortları, yürüyüş yolları, botanik bahçesiyle adeta Kuğulu Park’tan sonra yeni bir cazibe merkezi oluşturuluyor. Konya’nın tüm projelerine destek verdiği gibi millet bahçelerini de şehrimize kazandıran hemşehrimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyoruz. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak bu projelerin hayata geçmesine katkı veriyoruz. İnşallah şehrimiz çok güzel yarınlara hazırlanmış olacak. Konya’daki tüm yatırımlarda desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ Başkanımıza, Genel Başkan Yardımcımıza, milletvekillerimize, il ve ilçe teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir an önce tamamlanarak hizmete girsin inşallah” dedi.
İlbank Konya Bölge Müdürü Yüksel Demirci’nin de katıldığı temel atma programında butonlara basılarak Seydişehir Millet Bahçesi’nin temeli atıldı.
Temel atma törenlerinin ardından Başkan Altay, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Gökhan Taşkıran ile birlikte tamamlanma aşamasında olan KOMEK binasında incelemelerde bulundu. Seydişehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Tutal ile ve AK Parti İlçe Teşkilatında partililerle de bir araya gelen Başkan Altay, ilçe esnafını da selamlayarak, hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Altay, son olarak sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile Büyükşehir Başkanlık Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

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