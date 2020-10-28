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Ayrıldığı nişanlısı ve annesini öldürüp intihar etti; düğün pandemi nedeniyle ertelenmiş

DHA

Ayrıldığı nişanlısı ve annesini öldürüp intihar etti; düğün pandemi nedeniyle ertelenmiş


Hasan DÖNMEZMuhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA (DHA)KONYA'da  Ömer İğret'in (27) kendisinden ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu´yu (48) otomobilde tabancayla ateş ederek öldürüp kaçtıktan sonra intihar etmesi olayının ayrıntıları ortaya çıktı. Nişanlı çiftin pandemi nedeniyle nisan ayında yapmayı planladıkları düğünü ertelediği, ardından da süreç içinde Büşra Gizem Güzelsoy'un ayrıldığı belirlendi. 
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta meydana geldi. Büşra Gizem Güzelsoy, annesi Gülya Barutçu ile 55 SE 617 plakalı araçla evlerinin önüne geldiği sırada bir süre önce ayrıldığı nişanlısı Ömer İğret'in silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başlarından vurulan anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından geldiği otomobille kaçan Ömer İğret, bir süre sonra aracını terk edip, başka bir araçla kaçmaya devam etti. Olaydan yaklaşık 3 saat sonra da yakınlarına ve ağabeyine haklarını helal etmesi konusunda mesaj atan İğret, ağabeyine Selahattin Eyyübü Mahallesi Kahraman Caddesi'ndeki bulunduğu konumu mesaj olarak attı. Ardından ağabeyi ve polis, belirtilen adrese gidip araç içinde başına silah dayayıp bekleyen İğret'i ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra başına dayadığı tabancayla otomobilden inen İğret, aracının yanına oturdu. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen İğret, 'Bu dünyamı ve ahiretimi yaktım. Yaşamanın bir anlamı kalmadı' deyip tetiğe bastı. Kanlar içinde kalan İğret, hazırda bekletilen ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 
PANDEMİ NEDENİYLE NİSAN AYINDAKİ DÜĞÜNÜ ERTELEMİŞLER 
5 yıldır birlikte olan nişanlı çiftin pandemi nedeniyle nisan ayında yapmayı planladıkları düğünü ertelediği, ardından Büşra Gizem Güzelsoy'un nişanlısından ayrıldığı belirlendi.  Bunun üzerine Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olduğu belirtilen Ömer İğret'in, Güzelsoy'un Bursa ve Sakarya'da yaşayan ailesi ve yakınlarıyla görüşmeye gittiği ve  ''Ben onu çok seviyorum. Ayrılamam.  Eğer bu iş biterse ya kızınıza ya kendimize zarar veririm'' dediği öğrenildi. 
KORUMA KARARI İÇİN BAŞVURDUĞUNU ÖĞRENİNCE EVİN ÖNÜNDE BEKLEMİŞ 
Ömer İğret'in dün Büşra Gizem Güzelsoy ile telefonla konuşup, barışma isteğini yenilediği ve Güzelsoy'un sosyal medya hesaplarında yeni arkadaşlar eklemesine tepki gösterdiği öğrenildi. Barışma isteğini geri çeviren Güzelsoy da, olaydan yaklaşık 2 saat önce annesiyle birlikte polis merkezine gidip eski nişanlısı hakkında şikayetçi olup, koruma kararı için başvurdu. Bunu duyan İğret'in de arkadaşından aldığı araçla Güzelsoy'un evinin önüne gidip,beklediği ve ardından da silahla saldırdığı belirlendi. 
BURSA'DA DEFNEDİLECEK 
Vücudunun 3 yerine mermi isabet eden Bürşa Gizem Güzelsoy ile 2 mermi isabet eden annesi Gülya Barutçu'nun cenazeleri, yapılan otopsinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesinde defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. İğret'in cenazesinin de otopsinin ardından Konya'da defnedileceği öğrenildi. 
   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ -Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-10-28 15:27:23

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