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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’daki öğrencilere online deneme sınavı

İHA

Karatay’daki öğrencilere online deneme sınavı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, pandemi döneminde sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olabilmek için online sınav desteği sağlayacak.
Karatay Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle derslerine uzaktan devam eden öğrenciler için Karatay Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ücretsiz online deneme sınavı düzenleyecek. Akademi Karatay Projesi kapsamında düzenlenecek online sınavlarla kendilerini deneme imkanı bulacak olan öğrenciler, okul müdürlüklerinden gönderilen link ve şifrelerle online deneme sınavına katılabilecekler.

İlk sınav 8 Kasım Pazar günü
Online deneme sınavı için Akademi Karatay Projesi kapsamında tüm hazırlıklar tamamlandı. Liselere Geçiş Sınavına (LGS) girecek olan 8. sınıflar ile başlayacak olan online deneme sınavlarının ilki 8 Kasım Pazar günü saat 15.00 ve 16.30’da iki oturum şeklinde gerçekleşecek. İlerleyen tarihlerde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan 12. sınıflar için de online deneme sınavı yapılacak.

“Online deneme sınavı, öğrencilerin heyecanlarını yenmelerine katkı sağlayacak”
LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler için online deneme sınavı düzenleyeceklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, pandemi döneminde öğrencilerin sınav heyecanını bir nebze de olsa azaltmak için online deneme sınavıyla öğrencilerin yanlarında olacaklarını kaydetti. Düzenleyecekleri online sınavların, gerçek sınavlar öncesi öğrencilerin bilgilerini sınamak adına büyük önem taşıdığına vurgu yapan Hasan Kılca, “Geleceğimiz olan gençlerimizin en iyi şartlarda, en iyi şekilde yetişmeleri, eğitim almaları bizim en büyük önceliğimiz ve sorumluluğumuz. Karatay Belediyesi olarak eğitim yatırımlarımız devam ediyor. Geçen yıl LGS’ye girecek tüm öğrencilerimize LGS kaynak seti desteğimiz olmuştu. Bu yıl da 8 Kasım Pazar günü online bir sınav gerçekleştireceğiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımızla bu projeyi hazırladık. Hayata geçirdiğimiz ve devam eden her projemizde her çalışmamızda bu anlayışın izleri ve örnekleri gözükmektedir. Online sınavların öğrencilerimizin başarısına katkı sağlamasını diliyorum. Karatay Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İlçemizde eğitim gören tüm 8. sınıf öğrencilerimizi bu sınava davet ediyorum. İnşallah başarılı olurlar” dedi.

“Öğrencilerimizi hayallerindeki okullara kavuşturmak istiyoruz”
Sınava girecek öğrencilere katkı sunmak ve uzaktan eğitimi desteklemek amacıyla 8. ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrencilere yönelik "Online Deneme Sınavı" yapılacağını dile getiren Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise, “Online deneme sınavıyla öğrencilerimiz hem LGS ile bire bir örtüşen soruları çözme fırsatı bulacak hem de sınav tecrübesi kazanacak. Akademi Karatay Projesi kapsamında Karatay Belediyemizin destekleriyle ilçemizdeki okullarımızda 8. sınıflarımızda yaklaşık 6 bin öğrencimize ve 12. sınıflarımızda yaklaşık 3 bin öğrencimize yönelik online deneme sınavları yapacağız. İlkini LGS’ye girecek olan öğrencilerimiz için 8 Kasım Pazar günü saat 15.00’da gerçekleştireceğimiz deneme sınavlarımıza öğrencilerimiz okul müdürlerimiz aracılığıyla gönderilen link üzerinden okul numaraları ve gelen şifreyle giriş yapıp online deneme sınavlarına katılabilecekler. Bu projemizle Pandemi sürecinde öğrencilerimizi en güzel şekilde sınavlarına hazırlayıp ve hayallerindeki okullara ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eğitim gönüllüsü bir başkanımız var”
Karatay Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Sağdıç, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın eğitim alanında örnek bir belediyeciliğe imza attığını söyleyerek, "Karatay Belediyemiz geçen yıl da 8. sınıflara kaynak desteğinde bulunmuştu. Yine bu yıl da 8. sınıflarımıza akademik anlamında desteğini sürdürüyor. Karatay Belediyemizin online deneme sınavlarımıza olan desteği çok önemli. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'yı bir eğitim gönüllüsü olarak adlandırıyoruz. Desteklerini hiç esirgemeyen Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği müfredat çerçevesinde hazırlanan deneme sınavlarının tarih ve saatleri ise şöyle: 08 Kasım Pazar 2020 günü, 1.Oturum Sözel 15:00, 2. Oturum Sayısal 16:30.

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