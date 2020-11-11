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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesinden okullara boya yardımı

İHA

Selçuklu Belediyesinden okullara boya yardımı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçede bulunan okulların boya ihtiyaçlarını karşılıyor.
Selçuklu Belediyesi ilçe genelinde okulların eksiklerini tamamlama noktasında yardımlarda bulunuyor. Okulların muhtelif ihtiyaçlarını karşılayan Selçuklu Belediyesi okulların yeniden boyanabilmesi için boya yardımı yapıyor. Okulların ihtiyaç duyduğu boya miktarını belirleyen Selçuklu Belediyesi ekipleri, boyaları okul yönetimine teslim ediyor. Selçuklu Belediyesi 15 kg’lık 2 bin 800 kova boyayı 148 okula dağıtarak okulların boyanmasına katkıda bulundu.
Selçuklu Belediyesinden boya yardımı alan Şükriye Onsun İlkokulu Müdürü Şükrü Gülmez, “Selçuklu Belediyemizin okullara olan desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Ne zaman okulumuz adına bir ihtiyacımız olsa belediyemiz geri çevirmeden ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Buradan şahsım, öğrencilerim ve velilerim adına çok teşekkür ederim” dedi.

“148 okulumuzun boya ihtiyacını karşıladık”
Belediye olarak eğitime her zaman katkı sunduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Belediye olarak temel belediyecilik hizmetlerinin yanında spordan sosyal faaliyetlere, kültürden eğitime birçok alanda çalışmalar yapıyoruz. Eğitime farklı alanlarda desteklerimiz sürüyor. Tabi bu anlamda okullarımızın daha güzel görünmesi için çalışmalar da yapıyoruz. Eğitim öğretim dönemi öncesinde bazı okullarımızın çevre düzenlemesinin yanında iç tadilatlarını da belediye olarak üstlenmiştik. Şimdi de okullarımızın ihtiyacı olan boyaları okullarımıza temin ediyoruz. 148 okulumuzun bu anlamda ihtiyacını belediye olarak karşıladık. İnşallah belediye olarak eğitime her konuda desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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