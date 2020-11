Uzm. Dr. Karaman: “Maskenin yüzde 90-97 arasında koruyuculuğu var”

Uzman Doktor F. Mine Karaman, maskenin yüzde 9097 arasında koruyuculuğu olduğunu ifade ederek, hastanelerinde PCR testi yaptıklarını ve hastaların güvenle tedavi olabileceğini belirtti.

Medova Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor F. Mine Karaman, pandeminin 8. ayında yavaş yavaş Covid19 ile ilgili bilgi ve tedavi birikimleri olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önderliğinde tedavilere devam ettiklerini anlatan Uzm. Dr. Karaman, “Bu anlamda teşhis koyucu yer olmak için de ilk defa Konya’da özel hastane olarak bizde PCR (sürüntü) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Hem askere, yurtdışına gidecek olanlara hem de kendi hastalarımızın bir bölümüne PCR testi yapabiliyoruz. Aynı zamanda geçirip geçirmediğine dair çeşitli antikor testlerimiz de var, onları da yapıyoruz. Teşhisi bir an önce koyup bir an önce tedaviye başlamakta büyük fayda var diye düşünüyoruz. Tabi biz teşhis aşamasında varız. Halkımızdan şöyle bir şey istiyoruz; lütfen maske ve sosyal mesafeye dikkat etsinler, yakalanmamaya çalışsınlar. Çünkü aşı dediğimiz şey çıksa bile yüzde 40, 50 koruyuculuğu olacak. Maskenin yüzde 9097 arasında koruyuculuğu var. Maske ve mesafeye dikkat ederek temaslı algoritmasına uygun davranmalıyız. Çocuklar okula başladı. Çocuklar okuldan geldikten sonra onlara da maske ve hijyen eğitimini evde tekrar tekrar vererek, onları kontrol ederek bu pandemiyle başa çıkacağımızı ümit ediyoruz” dedi.



“Güvenle gelebilirler, muayene olabilirler ve tedavi olabilirler”

PCR ve antikor testi yaptıklarını belirten Uzm. Dr. Karaman, “Covid’le ilgili hemen hemen tüm testleri yapıyoruz. Tedavi plazma için ya da başka nitelikli işler için kullanılan ilaçlar var Sağlık Bakanlığının önerdiği. Onlarla ilgili kullanılan birtakım kan testleri var onları da yapıyoruz. Yani Covid anlamında bir üniversite hastanesi kadar belki ondan bile fazla donanımlı bir hastane burası. Çok kuvvetli bir Covid doktor ekibi var. Göğüs hastalıklarından enfeksiyon hastalıklarına, hematolojiden yoğun bakıma kadar çok donanımlı bir hastane. Hastalar güvenle gelebilirler. Başka hastalıkları olan hastalarımız da güvenle gelebilirler. İkisinin de giriş yerleri farklı. Hastanede pandemi önlemlerine üst düzey dikkat ediyoruz. Muayene alanlarına iki kişi almamaya çalışıyoruz. Bilim Kurulu’nun normalleşme sürecinde hastaneler için öngördüğü her önlemi biz hastanemizde harfiyen uyguluyoruz. Bu anlamda başka hastalarımız da hastaneye gelememek, Covid artmış hastalık kaparım diye paniğe sakın kapılmasınlar. Güvenle gelebilirler, muayene olabilirler ve tedavi olabilirler” diye konuştu.

